Başkan Yücel'den yol rekoru

YOL açım çalışmaları ile merkez ve kırsal mahallelerde 5 yılda 216 kilometre yeni yol açan belediye, şehrin tamamında mevcut yollarda düzenleme ve çörezleme çalışması gerçekleştirerek, mahalleler arasında kesintisiz ulaşımı sağladı. Alanya Belediyesi, yollar ve altyapı yatırımları ile imkânların artırılması, dar yolların genişletilmesi ve modern kentleşmenin hızlanması için yatırım ve hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. Alanya Belediyesi, mahalleler arasındaki kopukluğu gidermek ve ulaşımı alternatif yollarla daha rahat hale getirmek için mevcut yollarda genişletme çalışmaları ile yeni yolları da hizmete sunuyor.

YÜCEL KIRSALI DA İHMAL ETMEDİ

Merkez mahallelerde imar yollarını bir bir açarak kentin gelişimine büyük katkı sağlayan yatırımları hayata geçiren Alanya Belediyesi, kırsal mahallelerde de altyapı, yol genişletme ve asfalt gibi çok yönlü bir çalışma yürütüyor. 5 yılda 216 kilometre yeni yolu hizmete sunduklarını ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yol çalışmalarında kalıcı yatırımları hedeflediklerini söyledi. Alanya merkezde de yol ve ulaşımla ilgili çok önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Yücel, “Kuzey Alanya’da, Büyükhasbahçe’de yıllardır açılamayan imar yollarını açtık. Gelişimini hızla sürdüren Cikcilli ve Oba Mahallesi’ne birçok yeni yollar kazandırdık. Yeni açılan ve genişletilen yolları, altyapı çalışmalarıyla birlikte hizmete açtık. 5 yılda 216 kilometre yeni yolu hizmete sunarken, şehir genelinde mevcut yollarda da düzenleme ve çörezleme çalışması gerçekleştirdik” dedi.

