Başkan Yücel'den yoğun bayram mesaisi

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bayramlaşma programına ilk Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe teşkilatından başladı. Saat 09.30’da parti önünde düzenlenen programa katılan Başkan Yücel, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Antalya eski Milletvekili Hüseyin Yıldız, MHP’li Alanya Belediye Meclis Üyeleri ve partilerle bayramlaştı.

VATANDAŞLAR VE PROTOKOL KATILDI

Belediye Başkanı Yücel partideki bayramlaşmanın ardından Alanya Kültür Merkezi’ne geçti. Saat 10.30’da düzenlenen resmi bayramlaşma törenine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Akbaba, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, STK temsilcileri, kamu kurumlarının birim amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN YÜCEL HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİ

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve İlçe Jandarma Komutanı Serkan Akbaba Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninin ardından Alanya Huzurevi’ni ziyaret ettiler. Huzurevi sakinleriyle tek tek bayramlaşan Başkan Yücel, büyüklerin ellerini öptü, onlarla bol bol sohbet etti.

BAŞKAN YÜCEL ÇOCUKLARI SEVİP HARÇLIK DAĞITTI

Huzurevini ziyarete gelen çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Yücel, “Çocuklara bayramlar paylaştıkça güzeldir” dedi. Çocuklarla kucaklaşan Başkan Yücel, onlara bayram harçlığı dağıtmayı da unutmadı.

BAŞKAN YÜCEL CEZAEVİNİ DE ZİYARET EDEREK MAHKUMLARLA BAYRAMLAŞTI

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba’yla birlikte Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na geçti. Başkan Yücel, burada cezaevi personeli ve hükümlülerle bayramlaştı.

“BELEDİYE BAŞKANIMIZ YÜCEL BİR DEDİĞİMİZİ İKİ ETMEDİ”

Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki bayramlaşma programında mahkumlarla sohbet eden ve isteklerini soran Belediye Başkanı Yücel’e, büyük teşekkür geldi. Başkan Yücel’in, bir dediklerini iki etmediğini belirten cezaevi yönetimi ve mahkumlar, “Belediye Başkanımız Yücel’e teşekkür ederiz. Her zaman isteklerimizi yerine getirdiler” diyerek yeni taleplerini de belirttiler.