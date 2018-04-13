Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 14 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
İnsan Sağlığına Zararlı Olan 10 Yiyecek
İnsan Sağlığına Zararlı Olan 10...
Algımız sağlığımızı nasıl etkiliyor?
Algımız sağlığımızı nasıl etkiliyor?
Turkcell mağazalarında yerli otomobil satılacak
Turkcell mağazalarında yerli otomobil satılacak

Başkan Yücel'den su kabağına tam destek

Başkan Yücel, Miraç Kandili nedeniyle Cuma Pazarı’nda esnaf ve vatandaşı ziyaret edip hem kandillerini kutladı, hem de lokum ikram etti. Su Kabağı Geliştirme Projesi kapsamında pazaryerine açılan standı da ziyaret eden Başkan Yücel, vatandaşa ücretsiz su kabağı fidesi dağıttı

Başkan Yücel'den su kabağına tam destek

Başkan Yücel, Miraç Kandili nedeniyle Cuma Pazarı’nda esnaf ve vatandaşı ziyaret edip hem kandillerini kutladı, hem de lokum ikram etti. Su Kabağı Geliştirme Projesi kapsamında pazaryerine açılan standı da ziyaret eden Başkan Yücel, vatandaşa ücretsiz su kabağı fidesi dağıttı

13 Nisan 2018 Cuma 22:30
Başkan Yücel'den su kabağına tam destek
banner404

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Cuma Pazarı’na kurduğu standı ziyaret eden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, hem pazarcı esnafına hem de vatandaşa Miraç Kandili münasebetiyle lokum ikram etti. Daha sonra pazarcıları tek tek ziyaret eden Başkan Yücel, esnafın kandilini kutlarken, istek ve önerilerini de dinledi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Miraç Kandili münasebetiyle Cuma Pazarı’nda gerçekleştirdiği lokum ikramını yatsı namazının ardından da sürdürdü. 40 farklı merkez camide yatsı namazının ardından vatandaşa lokum ikram edildi. Başkan Yücel, esnaf ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, “Alanya Belediyesi olarak vatandaşın her zaman yanındayız. Bugün de Miraç Kandili münasebetiyle pazaryerini ziyaret ederek esnafa ve vatandaşa lokum ikram ettik" dedi. Alanya Belediyesi ve Kent Konseyi’nin başlattığı ‘Alanya ve Çevresi Su Kabağı Geliştirme Projesi’ kapsamında Cuma Pazarı’na açılan standı da ziyaret eden Başkan Yücel, vatandaşa ücretsiz su kabağı fidesi dağıttı. Proje kapsamında 15 bin su kabağı fidesinin vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Başkan YücelMiraç Kandili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Çavuşoğlu bugün Alanya'da
Bakan Çavuşoğlu bugün Alanya'da
MHP İl Başkanı Aksoy'dan Alanya'ya ziyaret
MHP İl Başkanı Aksoy'dan Alanya'ya ziyaret
CHP'den Mahmutlar çıkarması
CHP'den Mahmutlar çıkarması

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim