Başkan Yücel'den su kabağına tam destek

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Cuma Pazarı’na kurduğu standı ziyaret eden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, hem pazarcı esnafına hem de vatandaşa Miraç Kandili münasebetiyle lokum ikram etti. Daha sonra pazarcıları tek tek ziyaret eden Başkan Yücel, esnafın kandilini kutlarken, istek ve önerilerini de dinledi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Miraç Kandili münasebetiyle Cuma Pazarı’nda gerçekleştirdiği lokum ikramını yatsı namazının ardından da sürdürdü. 40 farklı merkez camide yatsı namazının ardından vatandaşa lokum ikram edildi. Başkan Yücel, esnaf ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, “Alanya Belediyesi olarak vatandaşın her zaman yanındayız. Bugün de Miraç Kandili münasebetiyle pazaryerini ziyaret ederek esnafa ve vatandaşa lokum ikram ettik" dedi. Alanya Belediyesi ve Kent Konseyi’nin başlattığı ‘Alanya ve Çevresi Su Kabağı Geliştirme Projesi’ kapsamında Cuma Pazarı’na açılan standı da ziyaret eden Başkan Yücel, vatandaşa ücretsiz su kabağı fidesi dağıttı. Proje kapsamında 15 bin su kabağı fidesinin vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklandı.