Başkan Yücel: 'Biz rant nedir bilmeyiz'

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Quick Sigorta tarafından Mahmutlar’a kazandırılacak olan Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu’nun temel atma töreninde konuştu. Mahmutlar’ın belde belediyesiyken CHP’den meclis üyeliği yapan Mustafa Şimşek’in eğitim alanlarının ranta kurban edildiği yönündeki iddiaları yanıtlayan Başkan Yücel şu ifadeleri kullandı:

‘DÜZENLEMESEYDİK BU OKULUN TEMELİNİ ATAMAZDIK’

“2003 yılında Mahmutlar Belediyesi tarafından yapılan imar planı kapsamında 118.89 dönüm eğitim alanı var iken, bizim 2018 yılında yaptığımız planlamalarla eğitim alanı şu an 136.33 dönüme çıkmıştır. Bundan 16 yıl önce hasbelkader yapılmış olan eski planları, dönemimizde Alanya Belediye Meclisi’nde ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 3 farklı siyasi partinin meclis üyelerinin oybirliği ile yenileyerek, Mahmutlar’daki eğitim alanlarını hem 18 dönüm arttırdık, hem de Mahmutların artan nüfus yoğunluğuna uygun olarak, ulaşım kolaylığı sağlayarak, okul alanlarını küçültmeden tüm bölgelere dağıttık. Atatürk Caddesi’nin altında yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı Mahmutlar’da tek bir okul yeri olabilir mi? Bilinmesini isterim ki, biz 2018 yılında düzenlemeleri yapmasaydık, şu an bu okulun temelini de atamayacaktık.

‘KİMLERİN NE RANTLAR ELDE ETTİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ’

Biz rant nedir bilmeyiz. Ancak zamanında kimler ne rantlar elde etmiş çok iyi biliriz. Zamanında Alanya Belediyesi’nden 3 yıllık alınan izinle, Kamu İhale Kanunu’nu uygulamadan ihalesiz, doğrudan 7 yıllığına çok düşük bedellerle belediye mülklerinin nasıl kiraya verildiğini biz çok iyi biliriz. 2014 yılında Alanya Belediyesi’ne geçtikten sonra bizim 400 bin liraya kiraya verdiğimiz Mahmutlar Belediye Hizmet Binası güneyinde kalan belediye mülkünün 20 bin lira gibi komik rakamlarla nasıl kiraya verildiğini biz çok iyi biliriz. Arada 20 kat fark var. Kimlerin, belediyede hiç yetkili birim müdürü yokmuş gibi tek başkan vekili imzasıyla tapu kaydı bile olmayan yerlere nasıl ruhsat verdiğini biz çok iyi biliriz. Mahmutlar halkı bunların hesabını soracaktır.

HERKES HESAPLAŞMASINI SİYASİ PARTİSİNDE YAPSIN’

Herkes hesaplaşmasını kendi siyasi partisi içinde yapsın. Kendi hesaplaşmalarını kamuoyunu yanlış bilgilendirerek yapmasın. Mahmutlar’ın gelecekte eğitim sıkıntısı yaşamaması için bu kararı oy birliği ile alan tüm siyasi partilerden meclis üyelerimizi kutluyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.”