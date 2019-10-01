Başkan Yücel Alanya Huzurevi’ndeydi

Alper Kutay

ALANYA Belediyesi Tevfik Hoca evinde düzenlenen seminer öncesi Alanya Belediyesi Başkan Yardımcı Nazmi Yüksel ve Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül vatandaşlara karanfil dağıttı. İlk olarak Alanya Belediyesi Engelsiz Yaşam Sorumlusu Esra Yemez “yaşlılık psikolojisi” konulu seminerini gerçekleştirdi. Ardından Alanya Belediyesi Doktor Fizyoterapist Erdem Demir “yaşlı sağlığı” konusunda bilinçlendirilmesi ve ileriki yaşlarda fiziksel aktivitenin önemini anlattı. Öte yandan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel ve Sosyal İşler Müdürü Bilal Nurgül, Yaşlılar Günü nedeniyle Alanya Huzurevi’ni ziyaret ettiler. Başkan Yücel, yaşlılarla sohbet edip sorunlarını ve taleplerini dinledi.