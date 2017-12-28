Başkan Yücel Alanya CHP'yi ziyaret etti

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2 Aralık'ta seçilen Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu'nun ardından bugün de 9 Aralık'ta yeniden seçilen CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt'ü ziyaret etti. Takavüt ve ekibi Başkan Yücel'i kapıda karşıladı. Parti binasında konuşan Takavüt, "Alanya'da kongre sonrası gördüğümüz ilgiden memnunuz. Teşekkür ederim" dedi. CHP İlçe Teşkilatı'nda Takavüt ve ekibine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Yücel de yaptığı değerlendirmede, "Hepimiz ülkemizi, milletimizi seviyoruz. Millete hizmet etmeyi seviyoruz. Herkesin düşünceleri, ideolojisi olabilir ama önemli olan memleket. Sizlerin önemli işler yapacağınıza inanıyorum" diye konuştu.