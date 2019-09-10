Başkan Yeniacun gençlerle buluştu
Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Bakanı Cemal Yeniacun, göreve gelir gelmez partiye gönül vermiş gençlerle bir araya geldi
POLİTİKA 09.09.2019, 22:24
Alper Kutay
YENİACUN, ilk iş olarak dün Ak Parti İlçe Teşkilat binasında gençlerle buluştu. Partiye gönül vermiş ve önümüzdeki süreçte parti adına çalışmalar yapacak olan gençleri ağırlayan Yeniacun, gençlerle birebir görüşmeler gerçekleştirip dilek ve istekleri dinledi. Önümüzdeki süreçte hızlı bir şekilde çalışmalara start vereceklerini ve Alanya’da fark yaratacak projelere imza atacaklarını belirten Yeniacun, “Gençlerimizle gün boyu bir araya geldik ve görüş alışverişinde bulunduk. Partimiz adına çalışmak için oldukça hevesli olan gençleri görmek bizleri de mutlu etti. İnşallah yeni süreçte gençlerle birlikte Ak Parti’yi bir adım daha ileriye taşıyacak olan çalışmaları gerçekleştireceğiz” dedi.
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