Başkan Uysal'dan Büyükşehir'e tapu eleştirisi

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın Çaybaşı Mahallesi'ndeki merkez seçim ofisi törenle açıldı. Açılışa CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, ilçe belediye başkan adayları, CHP ve İYİ Parti Antalya milletvekilleri, her iki partinin il ve ilçe başkanları, yöneticileri yer aldı.

Eşi Ümran Uysal'ın da eşlik ettiği Başkan Uysal, açılışta yaptığı konuşmada, Muratpaşa'da 5 yıl içinde çok temel bir farkı ortaya koyduklarını söyledi. "Özümüzle 'İnsan' diyoruz. İnsandan başka bir esas tanımıyoruz" diyen Başkan Uysal, toplumun yararını temel alan, insanların kardeşçe, bir arada, mutlu bir şekilde yaşamasından başka bir hedef gütmediklerini dile getirdi. Muratpaşa'da bu anlayış ve hedeflerle 5 yıllık bir çalışma dönemini tamamlarken "Belediyeler iktidar partisinden olmaza hizmet üretemez" iddiasını da yıktıklarını belirten Başkan Uysal, "Bunun iktidarla falan bir ilgisi yok. Kafan temiz olacak, ruhun temiz olacak. Sen 100 liraya 50 liralık hizmet üretemezsin ama biz o 50 lirayla 100 liralık hizmet ederiz" diye konuştu.

KIYILAR HALKIN KULLAMINDA

Konuşmasına Muratpaşa'da geçmiş 5 yıl içinde yapılan hizmetleri özetleyerek devam eden Başkan Uysal, birçok proje ve çalışmada Muratpaşa farkını ortaya koyduklarını söyledi. Muratpaşa'da Türkiye'nin aksine tüm kıyıların halkın kullanımında olduğunu belirten Başkan Uysal, ilçenin bugün mavi bayraklarını dalgalandığı falez plajlarına sahip olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Halkın kullanımında olmayan bir yer varsa, bilin ki orayla ilgili bizim mücadelemiz vardır" dedi.

'KORMAYIN SÖYLEYİN'

Muratpaşa farkını en net şekilde ortaya koyan bir başka çalışmanın ise Çevreci Komşu Kart olduğunun altını çizen Başkan Uysal, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık' projesinin ilham kaynağının da Muratpaşa olduğunu söyledi. Çevreci Komşu Kart'la ilgili olarak Bakanlığı doğrudan ve dolaylı olarak defalarca bilgilendirdiklerini kaydeden Başkan Uysal, “Ancak bir noktanın altını çizmek gerekiyor. Bakanlığının projeyle ilgili yaptığı sunumlarda 'Türkiye'de örneği var mı?' diye sorulduğu zaman 'Muratpaşa' diyorsunuz. Ama sıkılmadan, sıkıştırılmadan da söyleyin, hak yerini bulsun. Helali hoş olsun ama hakkı teslim edin. Korkmayın, korkacak bir şey yok" dedi.

STK MERKEZİ

Ümit Uysal, bu dönem içinde Avrupa'nın en büyük dernekler yerleşkesini de barındıran Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerini de hizmete açtıklarını söyledi. Başkan Uysal, sivil toplumun kolunun bacağının kırıldığı, meslek odalarının gelir kalemlerinin yok edildiği, demokratik katılımın ortadan kaldırıldığı, insanlarını kendisini birinci sınıf hissetmediği, fikirlerini açıklamaktan kaçındığı bir ortamda tam tersi bir anlayışı ifade etmek için bu merkezin yapıldığını kaydetti.

'HATALARINI YÜZÜNE VURUYOR'

Yeşilbahçe Mahallesi'nde inşa edilen Kültür Merkezi'ne Türk sinemasının 'Sultan' lakaplı oyuncusu Türkan Şoray'ın adını verdiklerini belirten Ümit Uysal, bunun iki nedeni olduğunu söyledi. Birinci nedenin 'Türkan Şoray'ın gözleri Türkiye'nin gözleridir' diyerek Şoray'ın toplumu kucaklayan sevgi dolu bir sanat insanı olmasıyla ilişkili olduğunu kaydeden Başkan Uysal, ikinci nedenin ise Şoray'ın Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin En İyi Kadın Oyuncu ödülüne ilk uzanan sanatçı olmasıyla yakından bağlantılı olduğunun altını çizdi. Uluslararası Antalya film Festivali'nde ulusal uzun metraj yarışmasının kaldırıldığını hatırlatan Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Aklınız, hayaliniz yetmiyor bu ödülün önemini kavramaya. Ulusal ligin yoksa kimse seninle maç yapmaz. Türkan Şoray Kültür Merkezi, orada duruyor ve bu yanlışı yapanların hatalarını hep yüzüne vuruyor. Her etkinlikle, her konserde, her tiyatro gösterisinde onların cahilliğini, çapsızlığını yüzüne vuruyor."

SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMETLER

Muratpaşa Belediyesi'nin sosyal hizmet alanında, spor hizmetlerinde yine farkını ortaya koyan ve bunu tüm Muratpaşa sakinlerini hissettiren bir anlayışla çalıştığını belirten Başkan Uysal, “Sosyal hizmetler başlığı altında yer alan çalışmalarımızın hiçbiri ama hiçbiri 'hokus pokus' geçici işler değildir. Yaşlı hizmetleri, engelli hizmetleri öyle yapılıp bitmez. Muratpaşa'mızda bunların hepsi sürdürülebilir bir nitelik kazanmıştır" dedi.

KIRCAMİ PLANLARI

Başkan Uysal, bu dönemde başta Zeytinköy, Ermenek ve 10 mahalleyi kapsayan Kırcami bölgesi olmak üzere kentsel gelişim ve planlama çalışmalarında önemli bir farkı ortaya koyduklarını söyledi. Kırcami imar planları için 5 yıl sürecince geceli gündüzlü bir çalışma içinde olduklarını belirten Başkan Uysal, "Nefes almadık. Çok çalıştık imar planımız çıktı" dedi.

Bu süreçte mahkeme kararları, bilirkişi raporları, parselasyon çalışmaları, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde yaşanan uyumsuzluklar gibi birçok badireyi atlattıklarını anlatan Uysal, “Ama bugün Kırcami'ye ilişkin tapu dağıtımı var ama biz davetli değiliz" dedi. Tüm bu planlama süreçlerinde Büyükşehir Belediyesi'nin toplumunda baskısı sayesinde bir engel çıkarmadığı için her zaman 'Sağ olun' dediklerini kaydeden Ümit Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Diyorlar ki, yerel mahkeme iptal etti, biz de biz üst mahkemede işi hallettik. İşi yapan biziz.' İnsanın özrü kabahatinden büyük olur da bu kadar mı olur. 'Yargı bizim emrimizdedir' mi diyorsunuz? Dolayısıyla, 'İstediğimizi yaparız' mı diyorsunuz. 'Önce iptal edildi sonra iptali kaldırttık' diyorlar. İnsanda biraz akıl izan olur. Ya iptal eden de kaldıran da sensin, her ikisini de sen yaptırdın ya da her ikisini de sen yapmadın. Herkes bilir, 18 uygulamasını yapan tapuları dağıtır. Ama Kırcami'de Muratpaşa tapu dağıtmasın diye Bakan Beyi davet etmişler. Biz davetli değiliz. Karikatür gibi adamlar. O hizmeti veren biziz ve bunu millet biliyor. Ne yapsanız boş. Afişleri kesseniz de tapu töreni düzenlesin boş. O hizmeti veren biziz. Korkuyorsunuz ve çok da beli ediyorsunuz. 29 gün kaldı. Korkunun ecele faydası yok."

'BİZ YAPARIZ'

Muratpaşa'da barışın, sevginin, saygının, kardeşliğin yükselmesinin, uygarlığın bir birimize inanmanın ve güvenmenin, hizmetleri eşit paylaşmanın, bir ve beraber olmanın belediyeciliğini yapmaya devam edeceklerine değinen Başkan Uysal, "Bunu artırarak, geliştirerek devam edeceğiz. Bunu da bizden başka kimse yapamaz. Biz yaparız, Millet İttifakı yapar. Kafası, ruhu temiz, milletin menfaatini düşünen insanları yapabilir" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın merkez seçim ofisinin açılışı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in konuşmasının ardından CHP milletvekilleri Çetin Osman Budak, Aydın Özer, Rafet Zeybek, İYİ Parti milletvekilleri Hasan Subaşı, Feridun Bahşi, Tuba Vural Çokal ve CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın da bulunduğu kalabalık bir grup tarafından yapıldı.

Merkez seçim ofisinin açılışında Ümit Uysal'ın seçim şarkısı da ilk kez dinletildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2019, 16:37