Başkan Tütüncü 3'üncü dönem için teşekkür etti

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilk olarak 3 Nisan 2009'da belediye başkanı seçildiğini, bugün 10'uncu yılını doldurduğunu söyledi. 10 yıldır Kepez'e hizmet ettiğini belirten Başkan Tütüncü, "Bize verdiğiniz emanetin sorumluluğunu ilk günkü heyecanla taşımaya gayret ediyoruz" dedi. Bu sürede Kepez'in köklü sorunlarını çözdüklerini ifade eden Başkan Tütüncü, "Geçen on yılda Kepez çok mesafeler aldı, her alanda güçlendi, gelişti ve büyüdü. Geceyi gündüze katarak çalıştık, gayret ettik. Bir yandan köklü sorunları çözdük, diğer yandan her biri adeta zafer abidesi olan nice esere imza attık. Sosyal ve kültürel projelerle örnek bir belediyecilik ortaya koyduk" dedi.

"Gönüller kazanmak, yeni gönül yolları yapmaksa en önemli önceliğimiz oldu" diyen Hakan Tütüncü, "Her vesileyle gönül bağımızı güçlendirdik, sevgimizi derinleştirdik. Geldiğimiz noktada Kepez, 10 yıl önceyle kıyas kabul etmez bir seviyeye erişti" diye konuştu. 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan yerel seçimlerle de başkanlık görevinin 3'üncü kez kendisine verildiğine işaret eden Hakan Tütüncü, "Bize duyduğunuz güveni 31 Mart 2019 seçimlerinde bir kez daha tescil ettiniz. 3. dönemde de birlikteyiz. Bu vesileyle size bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Kalbinize, gönlünüze sağlık. Her başarı yeni sorumluluklar yüklüyor omuzlarımıza..31 Mart başarısı ile sorumluluklarımızın bir kat daha arttığını biliyoruz. Şimdi yürüyecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Yeni hedeflerimizi gerçekleştirmek için, dün olduğu gibi, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.