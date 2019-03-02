Başkan Sözen projelerini tanıtacak

MANAVGAT Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken bir yandan da gelecekte hayata geçireceği projelerinin üzerinde ekibiyle birlikte gece gündüz çalışıyor. Başkan Şükrü Sözen, 'Bu gelecek hepimizin' sloganıyla 5 Mart 2019 Salı günü saat 15.00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde büyük bir proje tanıtım toplantısı düzenleyecek. Başkan Şükrü Sözen, kentin geleceğine yön verecek olan projelerinin tanıtım toplantısına tüm Manavgat halkını davet etti.

'SORUNLARI BİLİYORUZ'

Başkan Sözen, "10 yıllık tecrübemiz, Manavgat sevdamız, halkımızın bize olan inancı, güveniyle çıktığımız yolda, yeni dönemde de en iyi ve güzeli yapacağımıza inancımız sonsuz. Ekip olarak Manavgat'ımızın sorunlarını, eksiklerimizi çok iyi biliyoruz. Kentimiz için neler yapılabilir'in üzerinde uzun bir süredir çalışıyoruz. Manavgat'ımızın değerlerini koruyarak, kentimize geleceğe taşıyacak vizyonel projelerimizle, halkımızın karşısına çıkmaktan büyük onur duyacağız. Bu gelecek hepimizin diyerek hazırladığımız projelerimizi halkımızın da sahiplenip özümseyeceği inancımızla tüm hemşehrilerimizi proje tanıtım toplantımıza davet ediyorum" dedi.