Başkan Muhittin Böcek çalıştaya hazırlanıyor

TÜRKİYE'NİN turizm potansiyelinin yüksek olduğu Antalya, Muğla, Aydın gibi kıyı illerinin birçoğunda CHP’li belediyeler yönetimde. Yerel yönetimler ile turizm sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarının daha etkin çalışmasını amaçlayan CHP yönetimi, İstanbul’da 19 Aralık tarihinde ‘Yerel Yönetimler Turizm Zirvesi’ başlığı altında çalıştay düzenleyecek.

KIYI ŞERİDİNDEKİ BAŞKANLAR KATILACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılıp açılış konuşması yapacağı zirvenin İstanbul’da düzenlenmesinin nedeni kentin turizm potansiyeli ve sektör temsilcilerinin merkezlerinin burada olması. Kıyı şeridindeki iller dışında Bolu ve Artvin gibi 31 Mart seçimleriyle CHP’ye geçen belediyelerin olduğu illerdeki turizm potansiyelini de ortaya çıkarmayı hedefleyen çalıştayda hem sektörün sorunları hem de karşılıklı talepler ve öneriler masaya yatırılacak. Bir gün sürecek çalıştayda turizmin geliştirilmesi adına beş başlık altında öneri, talep ve sorunlar ele alınacak. Zirvede, kentlerin turizm potansiyelinin arttırılması adına düzenlenecek beş oturumdan ilki, “Kentlerin kalkınmasında turizmin yeri” olarak belirlenirken bir diğer başlık ise, “Alternatif turizmin gelişmesinde yerel yönetimlerin rolü” olacak.