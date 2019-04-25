Başkan Kumbul’dan çarpıcı açıklamalar

CHP İL Başkanı Ahmet Kumbul, Alanya İlçe örgütüne ziyarette bulundu. Gazipaşa’ya gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından Alanya’ya gelen Başkan Kumbul, Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuştu. Başkan Kumbul, Alanya’da önümüzdeki süreçte daha çok çalışarak halka kendilerini anlatacaklarını söyledi.

‘ÜYELERİMİZLE BİR ARAYA GELECEĞİZ’

Başkan Kumbul, Alanya ziyaretinden ilçe örgütü üyeleri ve meclis üyeleri ile bir araya gelerek değerlendirmede bulunacaklarını belirterek, “Biz bütün ilçelerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün de Gazipaşa, Alanya ve Gazipaşa ilçelerimize ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Gazipaşa’da hem belediye başkanımıza ‘Hayırlı olsun’ dedik hem de Cumhuriyet Halk Partisi İlçe örgütümüzü ziyaret ettik. Üyelerimize teşekkür ettik. Vekillerimiz Tarım Fuarı’nı ziyaret etti. Müttefikimiz olan İYİ Parti’ye uğradık ve Alanya’ya geldik. Burada da İlçe örgütümüzde üyelerimizle bir araya geleceğiz. Hem Büyükşehir’in kazanılmasına ciddi katkı koyan, sahada çalışan bütün üyelerimize teşekkür edeceğiz, hem de onların sorularını cevaplamaya çalışacağız” dedi.

ALANYA’DA SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

İyi Parti ile ittifaklarının başarılı sonuçlar verdiğine değinen Ahmet Kumbul, Alanya’da seçimi kazanamamalarının ardından daha çok saha çalışması yürüterek önümüzdeki döneme hazırlanacaklarını ifade etti. Kumbul, “Türkiye’de dört ilde tam anlamıyla ittifak sağlandı, bunlarda biri de Antalya idi. 19 ilçemizde de ortak adaylar ve ortak meclis listeleri çıkardık. Büyükşehir’de de Cumhuriyet Halk Partisi adına ortak aday çıkardık. 19 ilçenin 10’unu kazandık. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 12 ilçede aday çıkardık, 8 ilçeyi kazandık. Tabii sonuçlardan mutluyuz, Antalya adına büyük bir başarı elde ettik. Fakat kazanamadığımız ilçelerimiz için de üzgünüz. Vatandaşlarımıza hep şunu söyledik; CHP ve İYİ Parti’nin yönettiği ilçelerle diğer partilerin yönettiği ilçeleri kıyaslamalarını ve yönetimin hizmetlerine bakmalarını istedik. Halkımızın tercihi ve teveccühü bu yönde oldu. Alanya’da Milliyetçi Hareket Partisi adayıyla devam etmek istediler. Biz önümüzdeki süreçte Alanya’da daha fazla çalışmamız gerektiğini gördük. Kazanamadığımız diğer ilçelerimizde daha fazla çalışmamız gerektiğini gördük. Örgütlerimizle beraber sahaya ineceğiz. Bir sonraki seçime şimdiden çalışmaya başlayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kazanması durumunda neler yapacağını, kazandığı bölgelerde neler yaptığını, Büyükşehir’i nasıl yönettiğini tek tek vatandaşlarımıza anlatacağız ve önümüzdeki dönem için desteklerini isteyeceğiz” açıklamasında bulundu.

‘KOLTUKTAN KALKMASINI DA BİLMEK GEREKİR’

İstanbul’da yaşanan seçim sürecine değinen Başkan Kumbul, halkın iradesine saygı duyulması gerektiğinin altını çizerek, “Koltuğa oturmasını bilmek kadar kalkmasını da bilmek gerekir” dedi. Kumbul, “Özellikle bu son yerel seçimlerden sonra biz yerelden genele doğru yürümemiz gerektiğini biliyorduk. Yerelde belediye başkanlarımızın çalışmalarının bir sonraki genel seçimlere etki edeceğini biliyoruz. Önümüzdeki genel seçimlerde birinci parti çıkacağımızı ve vekil sayımızı artıracağımızı biliyoruz. Ankara, İstanbul, Mersin, Adana gibi önemli şehirleri belediyelerimiz arasına kattık. Büyükşehirlerdeki belediye başkanlarımızın çalışmalarının çok ciddi anlamda katkı sağlayacağını da biliyoruz. İstanbul’da süreci ne kadar uzattıklarını gördük. Sandıkların defalarca sayıldıklarını da gördük. Ama ne yaparlarsa yapsınlar sonuç değişmedi, değişmeyecek de. Biz her zaman için halkın iradesine saygı duyduk, kaybettiğimiz yerlerde de saygı duyduk. O koltuğu kazandığınızda gidip oturmak ne kadar kolaysa kaybettiğinizde de o koltuğu bırakmasını da bilmek gerekiyor. Biz bu ülkede cumhuriyeti kuran, savaş meydanlarında kurulan bir partiyiz. Çok partili sistemle birlikte ülkeye demokrasiyi getiren partiyiz. Çok partili sisteme geçtiğimiz zaman seçimi kaybedeceğini bile bile seçime giren İsmet Paşa nasıl koltuğundan kalkıp evine gitmesini bildi. Onun için ‘Bu ülkede demokrasi var’ diyorsak demokrasinin gereği olarak herkesin seçim sonuçlarına uyması gerekiyor” şeklinde konuştu.

‘SALDIRIYI LANETLE KINIYORUZ’

Ankara Çubuk’ta şehit cenazesine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik gerçekleşen linç girişimini kınayan Kumbul, “Genel Başkanımıza yapılan saldırıyla ilgili söyleyecek söz bulamıyorum. Buradan bu saldırıyı yapanları da, bu saldırıya sebep olanları da, bunun zemini hazırlayanları da, toplumu ayrıştıranları da lanetle kınıyoruz. Çünkü biz bu ülkede yıllardır huzur ve barış içinde yaşadık ve yaşamak istiyoruz. Birbirimize sevgiyle, saygıyla bakabilmek istiyoruz. Kimsenin bir diğerini ötekileştirmemesini ve ayrıştırmamasını istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir, kurtuluşun partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi’ni hiç kimse bir terör örgütüyle yan yana koyamaz. Bu, toplumu kine ve nefrete sürüklemektir, galeyana getirmektir” dedi.

‘DEMAŞ KONUSUNU GÜNDEME GETİRECEĞİZ’

Alanya gündemini uzun süredir meşgul eden DEMAŞ arazisinin ticari kullanıma açılması konusunda ilçe örgütünden bilgi alacağını belirten Kumbul, konuyu Başkan Muhittin Böcek’le değerlendireceklerini söyledi. Daha önce Antalya’da benzer durumlarla karşılaştıklarını söyleyen Başkan Kumbul, “Bu konuyu ilçe örgütümüzle ve meclis üyelerimizle değerlendireceğiz ve Büyükşehir Belediye Başkanı’mızla konuşacağız. Antalya’da benzer durumları birçok kez yaşadık. Hatta aldıkları kararları dava açarak mahkemeden döndürebildik. Kentin merkezindeki 40 dönümlük tek spor alanının toplu konut idaresine, oradan da ihale ile başka bir şirkete devredildiğini ve orayı turizm, ticaret ve konut alanına çevirdiklerini gördük. Ama mahkeme bu kararı iptal etti ve biz o alanı tekrar spor alanı olarak belediyede onayladık. Biz, kent merkezindeki vatandaşın kullanımında olan yerlerin ticarete, turizme, konuta açılmasına parti olarak karşıyız. Ama şu an DEMAŞ ile ilgili ayrıntıları bilmiyorum, arkadaşlarımızla birlikte değerlendirir, gerekeni yaparız” ifadelerini kullandı.

CHP’DEN KARŞI DAVA ATAĞI

Antalya’da seçim sürecinde eski başkan Menderes Türel’in eşi Ebru Türel’e ait olduğu iddia edilen ve CHP’yi terör örgütleriyle iş birliğinde olarak gösteren ses kaydıyla ilgili konuşan Kumbul, karşı dava açtıklarını söyledi. Gözaltına alınan sekiz kişiden dördünün parti üyeleri olduğunu söyleyen Başkan Kumbul, “Sekiz kişi gözaltına alındı, bunlardan iki tanesi Ak Parti üyesi baba-oğul, iki tanesi bürokrat, diğerleri ise bizim parti üyelerimiz, eski yöneticilerimiz. Bu ses kaydını almakla ilgili Ak Parti üyesi ve babası gözaltına alındı. Bizim arkadaşlarımız ise ses kaydını yaymak iddiasıyla gözaltına alındı. Burada, özel hayatın gizliliğinden ve kaydın dışarıya taşınmasından bahsediliyor. Yani böyle bir kayıt olduğu ve kaydın dışarıya taşınmasının özel hayatın gizliliğine aykırı olduğu söyleniyor. Bu, konuşmanın yapıldığını kabullenmek anlamına geliyor. Kaydı aldığı iddia edilen kişi suçlamaları reddetti, biz de kendisini tanımıyoruz. Bu kişi tutuklu olarak yargılanıyor. Diğer arkadaşlarımızın yargılanması tutuksuz olarak devam ediyor. Biz de kendileri hakkında, böyle bir kayıtla halkı kin ve nefrete sürükledikleri ve partimizi bir terör örgütüyle yan yana koyduklarıyla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Süreç mahkemeye intikal etti, mahkemenin kararını bekliyoruz. Bugüne kadar dava açmamamızın sebebi, kendilerine yakıştıramamamızdı. Ses kaydının montaj olma ihtimalini düşünerek de dava açmamıştık. Ama süreç böyle gelişince biz de Genel Merkez’imizin bilgisi dahilinde karşı davamızı açtık. Davanın sonucunu bekleyeceğiz” dedi.