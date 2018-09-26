Başkan Gül'den Topaloğlu'na eleştiri

KEMER Belediye Başkanı Mustafa Gül, Büyükşehir Yasası'yla kapatılan Göynük Belediyesi'nin eski Başkanı Necati Topaloğlu'nun Kemer Belediye Başkanlığına talip olduğunu belirterek, eleştirilerde bulundu. Başkan Gül, yaptığı yazılı açıklamada, "Kemer bugün Türkiye'nin en önemli yerlerinden biri. Dünyanın gözbebeği olan Kemer'de belediye başkanlığı ciddiyet isteyen bir iştir. Kemer amca, dayı, teyze ile cenazede ter silmeyle siyaset yapılacak bir bölge değil. Kemer'de kültürlü, bilgili, turizmi bilen, turizmciyle turizmci gibi, taksiciyle taksici gibi, dolmuşçuyla dolmuşçu gibi, çiftçiyle çiftçi gibi, esnafla esnaf gibi, işçiyle işçi gibi konuşan idareciye ihtiyaç var. Kemer Belediyesi'ne 2009 yılından itibaren ferahlık ve huzur gelmiştir. Necati Hoca her seçim öncesi çıkar aday olduğunu söyler, ondan sonra da ağlayarak ortadan kaybolur. Son açıklamasında 'Kemer Belediyesi'ni yönetmeye hazırım' demiş. Kendisi, Göynük Beldesi'nde belediye başkanlığı yaptı. Ancak nasıl bir belediye başkanlığı yaptığı ortada, bıraktığınız belediye ortada. Hiçbir evrakın bulunmadığı, hiçbir düzenin bulunmadığı, bakkal defteri gibi kayıt tutulmuş bir yer bulduk" dedi. Başkan Gül, "Sen Göynük'ü yönetemedin, Kemer'i nasıl yöneteceksin? Bölgesinde muhtar bile olamayacak adamlarla bizim bir araya gelmemiz mümkün değildir. Kendilerine güveniyorlarsa önce kendi bölgelerinde bir muhtar olsunlar. Ben partiye geldiğimde partiden kaçan bir insanın ne medeni cesareti vardır, ne de Kemer'i yönetecek bilgisi, kültürü ve cesareti vardır. Kemer Belediye Başkanı olmak cesaret ister, biz cesaretimizle, bize destek veren halkımızla mücadelemize devam edeceğiz. Kimsenin boşuna ağzı sulanmasın" diye konuştu.