Başkan Değirmenci: D-400’de revizyon şart

ANTALYA'DAN Alanya'ya, Alanya’dan da Gazipaşa’ya ulaşımı sağlayan D-400 Karayolu’nun yetersiz kalmasından doğan sorunlara bir değerlendirme de Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci’den geldi. Artan araç yoğunluğuna bağlı olarak Alanya’nın doğu ve batı girişlerinde uzun kuyruklar oluştuğuna dikkat çeken Değirmenci, trafik akışının sağlanması adına düzenlemelere D-400’de düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade etti. Yanı sıra sayıları 85'i aşan trafik ışıklarının da ulaşımı bir çileye dönüştürdüğünü belirterek “Uygulamalara göre gelen turist Antalya’ya 1 saatte ulaşabilirken, Antalya’dan çıkıp Alanya’daki oteline ulaşması en az 4 saati buluyor” dedi.

‘ALTERNATİF OTOBAN ŞART’

Başkan Değirmenci, yaşanan sorunların masaya yatırılarak gereken düzenlemelerin bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ederek “Ulaşım İstanbul da dahil olmak için ülke genelinde bir sorun. Alanya’mızda da araç sayısının giderek artması, özellikle bayramlarda gelen yerli misafirlerimizle nüfusun artış göstermesi sebebiyle mevcut yollarımız ihtiyacımıza karşılık vermiyor. Bize yetmiyor. Trafik sorununu yeniden ele alarak D-400 ve Çevreyolu düzenlemelerinin masaya yatırılması gerekiyor. Trafik akışının rahat bir şekilde sağlandığı yollar için uzmanlara danışılmalı. Alternatif bir otobanın planlanmış olduğunu biliyoruz ama henüz çalışmalarına başlanmış değil. Mevcut yollarımızda sıkıntılar yaşarken alternatifleri için ivedilikle düğmeye basılması gerektiğini düşünüyoruz. Coğrafi olarak Toros’lar ve deniz arasında alanımız kısıtlı. Mevcut yollarımızı iyileştirirken, alternatif seçenekleri de hayata geçirmemiz şart. Öte yandan turist alan iki havalimanımız var. Biri Antalya bir diğeri ise Gazipaşa’da. Antalya’dan Alanya’ya ulaşımda hız sınırları mevcut ışıklarla birlikte herkesin işini zorlaştırıyor. Uygulamalara göre gelen turist Antalya’ya 1 saatte ulaşabilirken, Antalya’dan çıkıp Alanya’daki oteline ulaşması en az 4 saati buluyor. Dolayısıyla güzergahların, hız limitlerinin ve mevcut trafik ışıklarının yeniden gözden geçirilmesi şart. Çevreyolu’nda uygulamaya konan yeşil dalganın Alanya’nın batısında da uygulanmasını arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.