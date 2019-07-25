Başkan: Ceylan derisi koltuklara yapışmadık

Alper Kutay

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, 24 Temmuz Çarşamba günü, milletvekilliğinin birinci yılında ikinci kez Antalyalılarla MHP Antalya İl Başkanlığı’nda bir araya geldi. Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan, tüm vatandaşları tek tek dinledi. “Antalyalı hemşerilerimizin sorunlarının farkındayız. Bu sorunlarla mücadele etmek bizim görevimiz” diyen Başkan, “Bu tip buluşmaları sık sık tekrarlayacağız, Antalya’mızı ileriye taşımak için çalışacağız” dedi. MHP Antalya İl Teşkilatı ve il yöneticilerinin de katıldığı buluşmada, Antalyalıların Abdurrahman Başkan’a yoğun ilgisi ve sevgisi dikkat çekti. Başkan, “Bugün burada Antalya milletvekilliğimizin birinci yılında ikinci kez Antalyalı hemşerilerimizle buluştuk. Bu yola çıkarken ‘Bizi TBMM’ye ceylan derisi koltuklara yapışın diye göndermiyorsunuz’ dedik. Sözümüzün sonuna kadar arkasındayız. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’in liderliğinde Antalyalı hemşerilerimizin sorunlarını çözüyoruz ve bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Antalya’mızı daha ileriye taşımak için gereken neyse yapacağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 22:08