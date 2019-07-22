Başkan Böcek'ten Gökbel çıkarması

Alper Kutay

ÇAYIRA çıkan pehlivanların kuralarını çeken Başkan Böcek, bir önceki gün anjiyo olmasına rağmen güreşleri de yerinde izledi. Güreşlerde finale adını yazdıran isim, Kırkpınar’da Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü adına altın kemer kazanan Ali Gürbüz oldu. Ata sporu güreşlere verdiği destek ile bilinen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediyesi’nin düzenlediği 15. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne katılan Büyükşehir Belediyesi pehlivanlarını yalnız bırakmadı.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Alanya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gökbel Yaylası güreşlerine katılan Başkan Böcek, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Yağlı güreşlerin düzenlendiği alanda vatandaşları selamlayan Başkan Böcek, çayıra çıkacak başpehlivanların kuralarını çekti. 38’i başpehlivan olmak üzere yaklaşık 800 pehlivanın katıldığı güreşler kıran kırana anlara sahne oldu. Yarı final müsabakalarında İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Ali Gürbüz, Furkan Durmuş, mücadele etti. Rakiplerini yenerek finale çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü’nün iki sporcusu Ali Gürbüz ile İsmail Balaban’ın kıyasıya mücadelesinde Ali Gürbüz, rakibini yenmeyi başararak Gökbel’in de başpehlivanı oldu. Gürbüz geçen yıl da Gökbel Güreşleri’nde başpehlivanlığı omuzlayan isim olmuştu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ali Gürbüz ve diğer pehlivanları tebrik etti.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 22:53