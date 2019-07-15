Başkan Böcek'ten birlik mesajı: ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’

Alper Kutay

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, açıklamasına şu sözlerle devam etti: “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, biz Türkler tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. Bu nedenledir ki 15 Temmuz 2016’da da demokrasiye olan inancımızın gereği darbeye ve darbecilere karşı durarak ülkemizin birlik ve beraberliğine sahip çıktık. Tarihi sayısız kahramanlık destanlarıyla dolu olan yüce Türk milleti, 15 Temmuz 2016’da bir kez daha ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek bir demokrasi zaferine imza attı. Darbe girişiminin 3. yıldönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle düzenlenecek etkinliklerle şehitlerimizi andık, Türk halkının demokrasiye olan inancını, bağlılığını çocuklarımıza ve gençlerimize bir kez daha anlattık. Yüce Türk milleti olarak cumhuriyet tarihimiz boyunca her zaman darbelerin karşısında durduk. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizin daim olması dileğiyle demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.”



Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2019, 17:38