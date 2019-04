Başkan Böcek büyükelçileri ağırladı

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ilk konuğu Macaristan Büyükelçisi Victor Matis oldu. Seçimdeki başarısı ve yeni görevinden dolayı Başkan Böcek’i kutlayan Büyükelçi Matis, başarı dileklerini iletti. Matis, bir süre Antalya’da yaşadığını ve Antalya’yı çok sevdiğini belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Böcek, “31 Mart’ta Antalyalıların desteğiyle Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. Bize oy veren vermeyen bütün vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız. Türkiye ve Macaristan’ın yıllara dayalı bir dostlukları var. Bu dostluğun daha da gelişmesi için her alanda her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Ukrayna Büyükelçisi’nden ziyaret

Başkan Muhittin Böcek ardından Ukrayna Büyükelçisi Andri Sybiha’yı ve Antalya’daki Ukrayna derneklerinin temsilcilerini ağırladı. Başkan Böcek’e başarılar dileyen Sybiha, NATO toplantısı için Antalya’da olduğunu ifade etti. Sybiha, “Antalya çok sıcak ve güler yüzlü insanlarla dolu olan bir şehir. Bugün Sayın Dışişleri Bakanınızla görüştüm. Elçiliğimizi Antalya’ya taşıyalım diye şaka yaptım. Öyle hissediyorum ki yazın Ukrayna’nın yarısı Antalya’ya tatile gelecek” dedi.

Desteğimiz sürecek

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Muhittin Böcek, geçen yıl 715 bin Ukraynalı turistin Antalya’yı ziyaret ettiğini belirterek, ilişkilerin geliştirilmesi ve Antalya’ya daha çok Ukraynalı turist gelmesi için her türlü işbirliğine açık olduklarını ifade etti. Başkan Muhittin Böcek, Antalya’daki Ukrayna Dernekleri ile Konyaaltı Belediye Başkanı iken her zaman işbirliği içinde olduklarını hatırlattı. Böcek, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu ilişkileri daha da büyüteceklerini, derneklere destek olmaya devam edeceklerini kaydetti. Başkan Böcek konuklarına Antalya’ya özgü reçel hediye etti.