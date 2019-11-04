Başkan Böcek Adana yolcusu

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Çalıştayı kapsamında CHP’li büyükşehir belediye başkanlarıyla İzmir’de bir araya geldi. İzmir Çalıştayı’na; Altın Portakal Film Festivali nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek katılamadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak çalıştayda hazır bulundu.

İMAMOĞLU’DAN ERDOĞAN’A ÇAĞRI

Çalıştay sonrası yapılan açıklamada ise, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen toplantıdan erken ayrıldığı için yer almadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Boğazı'nın Cumhurbaşkanlığına devrine ilişkin gelen soruya ilişkin, "Boğaziçi imarı ile ilgili konu önemli. Biz 2 ay önce bir masa toplantısı yaptık. 30 büyükşehir belediye başkanı, Cumhurbaşkanı’nın davetiyle bir araya geldik. Bütün Bakanlar Kurulu oradaydı. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler ile ilgili danışma heyeti oradaydı. Cumhurbaşkanı, bizim de yaptığımız öneri ile yeni kanunun düzenlemelerin bir komisyon marifetiyle yürütülmesi konusunda bize bir taahhütname verdi. Biz o taahhütnamenin gereğini bekliyoruz" dedi.

‘11 ŞEHİR ÜLKENİN YARISI EDİYOR’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 11 büyükşehir belediyesinin, Türkiye’nin nüfusunun yarısını temsil ettiğini, Türkiye ekonomisinin yüzde 60’lık bölümüne ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Bu noktada, 11 Eylül’de Cumhurbaşkanımız 30 büyükşehir belediyesine davet çıkardı ve bir araya geldik. Orada Türkiye’de yapılacak Yerel Yönetim Reform Paketinin yasal düzenlemesi ile ilgili komisyon kurulması kararı alınmıştı. Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri yerel yönetim mevzuatının iyileştirilmesi konusu. Mutlaka yeni düzenleme yapılması gerekiyor. Komisyon kurulması kararı alındı. İstanbul, Ankara ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlarımız ve üç Ak Parti’li belediye başkanı ile birlikte komisyonda ortak çalışma kararı alınmıştı. İvedilikle komisyon üyelerinin de yer aldığı bir çalışmanın başlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Mutlaka Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği isimlerden oluşan bu komisyonun bir an önce toplantıya çağrılması lazım” açıklamasında bulundu.