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Başkan adayları Ankara'ya gidecek

Ak Parti İlçe Teşkilatı'nın 2 Aralık'ta yapılacak kongresi öncesi üç başkan adayı pazar günü Ankara'ya gidiyor. Pazartesi günü Ak Parti Genel Merkezi'nde mülakata girecek olan adayların vereceği yanıtlar kongre düğümünü de çözecek

Başkan adayları Ankara'ya gidecek

Ak Parti İlçe Teşkilatı'nın 2 Aralık'ta yapılacak kongresi öncesi üç başkan adayı pazar günü Ankara'ya gidiyor. Pazartesi günü Ak Parti Genel Merkezi'nde mülakata girecek olan adayların vereceği yanıtlar kongre düğümünü de çözecek

10 Kasım 2017 Cuma 22:44
Başkan adayları Ankara'ya gidecek
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı kongresi, Gazipaşa İlçe Kongresi ile birlikte 2 Aralık'ta yapılacak. Eylül ayından Ekim'e, ardından Aralık'a ertelenen kongre öncesi düğüm ise 13 Kasım Pazartesi günü Ankara'ya davet edilen Ak Parti İlçe Başkan Adayı Mustafa Toklu, Fatih Barcın ve Nurettin Uludağ'ın vereceği yanıtlardan sonra çözülecek. Ak Parti Genel Merkezi'nde mülakata girecek olan isimler arasında en favori ismin Mustafa Toklu olduğu, Fatih Barcın ile Nurettin Uludağ'ın da büyük ihtimalle Toklu'nun yönetiminde yer alacakları belirtiliyor. Öte yandan, Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun her iki kongreye de katılacağını bildirdi. 25 Kasım'da Muratpaşa ve Kemer, 26 Kasım'da Kepez, 2 Aralık'ta ise Gazipaşa ve Alanya'da kongre yapılacağını açıklayan Sümer, "Alanya'da oy kullanacak 430 delege genel merkez tarafından onaylandı" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağı kongrenin Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacağı da gelen haberler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti İlçe TeşkilatıKongreAnkara
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