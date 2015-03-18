Başdanışman Antalya'ya talip

MHP, milletvekilliği aday adaylığı başvuruları bugün mesai saatinin bitimiyle sona ererken Ankara'dan son dakika sürprizi geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin medya ve iletişimden sorumlu başdanışmanı Özkan, Antalya milletvekili aday adayı oldu. Ankara'nın tanınmış gazetecilerinden olan ve Güneş gazetesinin Ankara temsilciliği görevini de bir dönem yürüten Özkan, MHP Lideri Bahçeli'nin davetiyle Kasım 2013'de partideki görevine başladı. Partisinin 21 Mart Cumartesi günü gerçekleştireceği 11'inci olağan kurultayı hazırlık çalışmaları içinde yer alan Özkan, en kısa sürede Antalya'da olacağını belirtti.