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Başbakan'dan Gökçek'le ilgili istifa iddialarına tek cümlelik yanıt

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkındaki istifa söylentilerine yanıt vererek "Dedikodulara göre amel edilmez." dedi

Başbakan'dan Gökçek'le ilgili istifa iddialarına tek cümlelik yanıt

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkındaki istifa söylentilerine yanıt vererek "Dedikodulara göre amel edilmez." dedi

06 Ekim 2017 Cuma 17:34
Başbakan'dan Gökçek'le ilgili istifa iddialarına tek cümlelik yanıt
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı  Melih Gökçek hakkındaki istifa söylentilerine yanıt veren Yıldırım, "Dedikodulara göre amel edilmez." dedi.

" Irak ziyareti ile ilgili söyleyeğim şudur. Sayın İbadi'den böyle bir davet geldi. Bu konuda arkadaşlarımız içeriği ve zamanlaması konusunda çalışıyorlar.

"BAŞİKA'NIN SORUN OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Başika'nın aramızda sorun olmayacağını düşünüyorum. Askerlerimiz eğitim vermek için orada.

Bizim açımızdan kabul edilemez referandumdan sonra biz ilişkilerimizi geliştireceğimizi düşünüyoruz. KDP'nin buradaki temsilcisinin geri gelmemesini istedik. Ayrıca  Irak ile bizim askerlerimiz ortak tatbikat yapıyorlar. Daha başka, bundan sonra alınacak tedbirlerimiz de var. Bunun ipuçlarını sayın Cumhurbaşkanımız verdi. Hazırlıkları tamamlanınca bunlar kademe kademe devreye girecek.

"ERBİL VE SÜLEYMANİYE'YE UÇUŞLAR DURDURULDU"

Bölgedeki ayırımcı hareket milli meselemiz olur.  Erbil ve  Süleymaniye'ye uçuşlar durduruldu. Kademe kademe başka yaptırımlar da olacak.

AK PARTİ'DEKİ İSTİFA İDDİALARI

(Gökçek'in istifası iddiaları) Kim söylüyor? Dedikoduya göre amel edilir mi?

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Son Güncelleme: 06.10.2017 17:36
Anahtar Kelimeler:
Melih GökçekBinali Yıldırım
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