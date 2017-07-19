Başbakan Yıldırım, KKTC'ye gidecek

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, ziyaret çerçevesinde, KKTC'nin üst düzey temsilcileriyle de bir araya gelecek.Ziyaretin aynı zamanda ülkeler arasındaki işbirliğin daha da ileriye taşınması için bir vesile teşkil edeceği ifade edildi.
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