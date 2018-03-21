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21 Mart Günlük Burç Yorumu

Başbakan Yıldırım'ın Makgothi'yi kabulü

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi'yi kabulünde, Lesotho ile ilişkilerin ve iş birliğin her alanda geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Başbakan Yıldırım'ın Makgothi'yi kabulü

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi'yi kabulünde, Lesotho ile ilişkilerin ve iş birliğin her alanda geliştirilmesi üzerinde duruldu.

21 Mart 2018 Çarşamba 15:29
Başbakan Yıldırım'ın Makgothi'yi kabulü
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BAŞBAKANLIK Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Başbakanlık Resmi  Konutu'nda gerçekleştirilen kabulde, Yıldırım ve Makgothi'nin, zengin su  kaynaklarına sahip Lesotho ile ilişkilerin ve iş birliğin her alanda  geliştirilmesi üzerinde durdukları bildirildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımLesotho DışişleriUluslararası İlişkiler BakanıLesego Makgothi
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