Başbakan Yıldırım Dışişleri Bakanı ile görüştü

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, eski büyükelçi ve milletvekili Deniz Bölükbaşı için TBMM'de düzenlenen cenaze töreni sonrası, buradaki makamına geçti. Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan ve Mehmet Muş, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu ile AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan ile görüştü. Başbakan Yıldırım, yaklaşık 1,5 saatlik görüşmenin ardından Meclisten ayrıldı
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