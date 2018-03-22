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Günlük Burç Yorumu - 22 Mart 2018 Perşembe
22 Mart Günlük Burç Yorumu

Başbakan Yıldırım Dışişleri Bakanı ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti grup başkanvekillerini görüştü.

Başbakan Yıldırım Dışişleri Bakanı ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti grup başkanvekillerini görüştü.

22 Mart 2018 Perşembe 14:05
Başbakan Yıldırım Dışişleri Bakanı ile görüştü
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, eski büyükelçi ve milletvekili Deniz Bölükbaşı için TBMM'de  düzenlenen cenaze töreni sonrası, buradaki makamına geçti. Yıldırım, Dışişleri  Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent  Turan ve Mehmet Muş, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu  ile AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan ile görüştü.  Başbakan Yıldırım, yaklaşık 1,5 saatlik görüşmenin ardından Meclisten  ayrıldı

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BaşbakanYıldırım Dışişleri BakanıTBMMMevlüt ÇavuşoğluAK Parti
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