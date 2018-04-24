Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İspanya'nın başkenti Madrid'e yapacağı resmi ziyaret öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bir dizi açıklamalarda bulundu.

Adıyaman'ın Samsat bölgesinde meydana gelen 5.3'lük depremle ilgili konuşan Yıldırım, "Adıyaman Samsat' ta meydana gelen depremden dolayı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Can kaybımız yok, bazı binalarda hasar var. Bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri ve yapılması gereken yardımlar konusunda harekete geçilmiştir" dedi.