Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

BAŞBAKAN Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Orman ve su kaynaklarına sahip çıkma konusunda 16 yıldır çok büyük işler başardık. Yolları, köprüleri yaparken ormanları ve su kaynaklarını ihmal etmedik.

- Tarıım ve hayvancılıkta kapasitemizi daha iyi kullanabiliriz. Çok önemli destekler veriyoruz ve bunu daha da geliştireceğiz.

- 2008-2012 yılları arasında milli ağaçlandırma seferberliği başlattık. Bu seferberliği başarıyla tamamladık.