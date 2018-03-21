Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

BAŞBAKAN Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
- Orman ve su kaynaklarına sahip çıkma konusunda 16 yıldır çok büyük işler başardık. Yolları, köprüleri yaparken ormanları ve su kaynaklarını ihmal etmedik.
- Tarıım ve hayvancılıkta kapasitemizi daha iyi kullanabiliriz. Çok önemli destekler veriyoruz ve bunu daha da geliştireceğiz.
- 2008-2012 yılları arasında milli ağaçlandırma seferberliği başlattık. Bu seferberliği başarıyla tamamladık.
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