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Başbakan Yıldırım'dan çok net referandum mesajı: Sonuçlar tanınmayacak

Televizyonların ortak yayınında, Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumuyla ilgili soruları yanıtlayan Başbakan Yıldırım, "Referandum sıcak çatışmaya zemin hazırladı. Sonuç tanınmayacaktır. " dedi

Başbakan Yıldırım'dan çok net referandum mesajı: Sonuçlar tanınmayacak

Televizyonların ortak yayınında, Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumuyla ilgili soruları yanıtlayan Başbakan Yıldırım, "Referandum sıcak çatışmaya zemin hazırladı. Sonuç tanınmayacaktır. " dedi

25 Eylül 2017 Pazartesi 11:11
Başbakan Yıldırım'dan çok net referandum mesajı: Sonuçlar tanınmayacak
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Habertürk, TRT Haber, A Haber, NTV ve CNN Türk kanallarının ortak yayınında, aralarında Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş'in de bulunduğu medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Kuzey Irak'taki tartışmalı referandumla ilgili konuşan Yıldırım, "Bölgesel yönetimin referandum inadı sıcak çatışmaya da zemin hazırlamıştır." açıklamasında bulundu.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

Bu referandum dünyanın tüm uyarılarına rağmen, başta komşular, İran, Türkiye olmak üzere bütün BM'ye tabi ülkeler bu referanduma karşı görüşlerini ortaya koydular. Bir inatlaşmaya gitti Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim ve bu referandumu yapıyor. Biz açıkça ifade ettik, bu referandum gayri meşrudur, sonuçları tanınmayacaktır, yok hükmündedir.

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Son Güncelleme: 25.09.2017 11:24
Anahtar Kelimeler:
ReferandumBinali YıldırımBaşbakan Yıldırım
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