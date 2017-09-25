Başbakan Yıldırım'dan çok net referandum mesajı: Sonuçlar tanınmayacak

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Habertürk, TRT Haber, A Haber, NTV ve CNN Türk kanallarının ortak yayınında, aralarında Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş'in de bulunduğu medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Kuzey Irak'taki tartışmalı referandumla ilgili konuşan Yıldırım, "Bölgesel yönetimin referandum inadı sıcak çatışmaya da zemin hazırlamıştır." açıklamasında bulundu.
Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;
Bu referandum dünyanın tüm uyarılarına rağmen, başta komşular, İran, Türkiye olmak üzere bütün BM'ye tabi ülkeler bu referanduma karşı görüşlerini ortaya koydular. Bir inatlaşmaya gitti Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim ve bu referandumu yapıyor. Biz açıkça ifade ettik, bu referandum gayri meşrudur, sonuçları tanınmayacaktır, yok hükmündedir.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.