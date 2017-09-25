Başbakan Yıldırım'dan çok net referandum mesajı: Sonuçlar tanınmayacak

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Habertürk, TRT Haber, A Haber, NTV ve CNN Türk kanallarının ortak yayınında, aralarında Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş'in de bulunduğu medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Kuzey Irak'taki tartışmalı referandumla ilgili konuşan Yıldırım, "Bölgesel yönetimin referandum inadı sıcak çatışmaya da zemin hazırlamıştır." açıklamasında bulundu.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

Bu referandum dünyanın tüm uyarılarına rağmen, başta komşular, İran, Türkiye olmak üzere bütün BM'ye tabi ülkeler bu referanduma karşı görüşlerini ortaya koydular. Bir inatlaşmaya gitti Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim ve bu referandumu yapıyor. Biz açıkça ifade ettik, bu referandum gayri meşrudur, sonuçları tanınmayacaktır, yok hükmündedir.