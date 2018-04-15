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Başbakan Yıldırım: Alçak katillere verilmiş bir cevaptır

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bugüne kadar kılını kıpırdatmayanların, kimyasal silah kullanıldıktan sonra harekete geçmeleri ne yazık ki geç kalmış bir harekettir. Ama yine de rejime, bölgede vahşete sebep olan alçak katillere verilmiş gecikmiş bir cevaptır. O bakımdan olumlu bir adım olarak görüyoruz." dedi.

Başbakan Yıldırım: Alçak katillere verilmiş bir cevaptır

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bugüne kadar kılını kıpırdatmayanların, kimyasal silah kullanıldıktan sonra harekete geçmeleri ne yazık ki geç kalmış bir harekettir. Ama yine de rejime, bölgede vahşete sebep olan alçak katillere verilmiş gecikmiş bir cevaptır. O bakımdan olumlu bir adım olarak görüyoruz." dedi.

15 Nisan 2018 Pazar 14:23
Başbakan Yıldırım: Alçak katillere verilmiş bir cevaptır
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Tuzla Belediyesi'nin yanında kurulan çadırda  düzenlenen Tuzla 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kendisinin de  Tuzla'da oturduğunu belirterek, yaşadığı ilçede kongreye katılmaktan dolayı  heyecan duyduğunu dile getirdi.
Kongreyi yaparken 2002 yılı sonlarını hatırladığını belirten Yıldırım,  o günlerde Tuzla'nın bütün mahallelerini, evlerini, esnafını ziyaret ettiklerini  ve AK Parti'yi anlattıklarını aktardı. Bu ziyaretlerde sloganlarının "Tek başına  iş başına" olduğunu hatırlatan Yıldırım, vatandaşlara, "Yakın ışıkları Türkiye  aydınlansın, yakın ışıkları Tuzla aydınlansın." dediklerini ifade etti.
 
O gün yanan ışığın daha da güçlenerek 16 yılda bugünlere geldiğini  belirten Yıldırım, bundan sonraki hedeflerinin 2023 olduğuna işaret etti. Muasır  medeniyetler seviyesine ulaşmış, kalkınmış bir Türkiye'yi hedeflediklerinin  altını çizen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Bu dava sizler sayesinde bugünlere geldi. Türkiye, sizlerin desteği,  sizlerin gayretiyle bugünlere ulaştı. Bu teşkilat, Türkiye'yi 81 milyon vatan  evladının sorunlarını çözmeye ahdetmiş, karar vermiş, yemin etmiş bir  teşkilattır. Teşkilatlarımızdan aldığımız güçle ilhamla Türkiye'nin geleceğini  imar ettik, inşa ettik, bugünlere geldik. 100 yıllık ihmali telafi etmenin haklı  gururuyla buradayız. 21. yüzyılın dünya çapındaki en büyük eserlerini AK Parti  iktidarında ülkemize kazandırdık. Bütün bunlara sizlerle birlikteliğimiz  sayesinde ulaştık. Mevlam bu yol arkadaşlığımızı, beraberliğimizi daim eylesin."
 
"MİLLETE HİZMET YOLUNUN NEFERLERİYİZ"
 
AK Parti'nin milletin gücünü ve iradesini devlete taşıyan parti  olduğuna işaret eden Yıldırım, AK Parti iktidarıyla devlet-millet kaynaşmasının  da gerçekleştiğini bildirdi.
 
Türkiye'nin 16 yıldır milletin gösterdiği yolda kararlılıkla  ilerlediğini belirten Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin aziz milletten aldığı  destekle Türkiye'nin gücünü dünyaya hissettirdiğini vurguladı.
 
Bugün bütün iç, dış saldırılar ve ihanet odaklarına karşı Türkiye'nin  istikrarını korumanın AK Parti'nin en önemli görevi olduğuna değinen Yıldırım,  şöyle konuştu:
 
"Biz ülkemize, milletimize gönül vermiş büyük bir aileyiz. Başarımızın  sırrı, partimizin sürekli kendini yenileyen tazeleyen bir parti olmasıdır. Bizde  sadece nöbet değişimi olur, hizmet yarışı kesintisiz devam eder. Bizim  siyasetimizde hiçbir zaman sen-ben kavgası olmaz. Biz bir kadro hareketiyiz.  Millete hizmet yolunun neferleriyiz. Türkiye'nin lideri memleket sevdalısı Recep  Tayyip Erdoğan ile omuz omuza yürümeyi kendimize şiar edinmişiz."
 
SURİYE'DE YAŞANAN GELİŞMELER
 
Başbakan Binali Yıldırım, geçen günlerde Suriye'de kimyasal silah  saldırısıyla masum çocuklar ve günahsız insanların katledildiğini hatırlatarak,  sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Suriye rejimi, terörle silahla esasen 7 yıldır aynı şeyi yapıyor.  Kimyasal silah kullandı diye Batı birden bire mazlumları hatırlayıverdi. Ne yazık  ki 7 yıldır orada vahşet devam ediyor. Bugüne kadar kılını kıpırdatmayanların,  kimyasal silah kullanıldıktan sonra harekete geçmeleri, ne yazık ki geç kalmış  bir harekettir. Ama yine de rejime, bölgede vahşete sebep olan alçak katillere  verilmiş gecikmiş bir cevaptır. O bakımdan olumlu bir adım olarak görüyoruz.  Ancak Türkiye olarak, ister normal silahlar ister kimyasal silahlarla insanları  yok eden, katleden bütün zihniyete, katil rejime karşı barışı, sivil insanları  korumaya devam edeceğiz. Bölgesel barışın akıl ve sağduyunun tarafı olmayı  sürdüreceğiz."
 
EKONOMİDEKİ DALGALANMALAR
 
Yıldırım, bölgede yaşanan çatışma ve belirsizlik ortamının, küresel  havayı da olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, son günlerde "Yeni bir dünya  savaşı mı çıkacak?" sorusunun da gündeme geldiğini, bunun küresel ve bölgesel  sonuçları olduğunu ifade etti.
 
Geçen hafta İran parasının yüzde 48 değer kaybettiğine işaret eden  Yıldırım, şöyle konuştu:
 
"Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Türkiye olarak bizde de bazı  dalgalanmalar oldu. Yüzde 1, yüzde 2 seviyesinde. Bunu fırsat bilenler 'Türkiye  ekonomik krize gidiyor. Bu hükümet bir daha bu işin üstesinden gelemez' diye  başladılar kampanya yapmaya. Sanki ülke krize girerse bunun sonuçlarından sadece  AK Parti taraftarları etkilenecek, diğerleri etkilenmeyecek. Bu kadar sığ, bu  kadar memleketin gerçeklerinden kopuk bir siyaset anlayışının, bir muhalefet  anlayışının Türkiye'ye bir gelecek vadetmekten uzak olduğunu bir kez daha gördük.  Dolar fırlayıp gitse, enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar. Ama yağma yok.  Türkiye istikrarla güvenle konularına hakimdir. Merkez Bankası da hükümetimiz de  ekonomi yönetimi de gereken tedbirleri anında almaktadır. Biz böyle engelleri çok  gördük. 16 senede küresel türbülansların içerisinden ülkemizi selamete çıkararak  bugünlere geldik. Ekonomik göstergelerimiz bu yaşananları doğrulamıyor."

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BaşbakanBinaliYıldırımEKONOMİSuriyeSavaşDeğerlendirme
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