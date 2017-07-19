Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu kimdir?

Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu yeni kabine değişikliği sonrası Başbakan Yardımcısı oldu

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu kimdir?

Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu yeni kabine değişikliği sonrası Başbakan Yardımcısı oldu

19 Temmuz 2017 Çarşamba 15:03
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu kimdir?
banner404

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Killiyesi'nde yaptığı konuşmada heyecanla beklenen yeni kabineyi açıkladı. Kabinede yeni isimlerden bir tanesi de  Ak Parti  Bursa  Milletvekili  Hakan Çavuşoğlu oldu. Bu gelişmelerin ardından ise '' Hakan Çavuşoğlu kimdir?'' cevabı en çok merak edilen sorulardan birisi arasında yer aldı.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

26 Şubat 1972 tarihinde  Yunanistan'da doğdu. İlk öğrenimini  Yunanistan'da tamamladı. 1990 yılında  Biga İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 1995 yılında  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bu tarihten itibaren  Bursa'da serbest avukatlık yaptı. 2004-2011 yılları arasında  Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği  Bursa Şubesi'nde yönetim kurulu üyeliği ve iki dönem başkanlık yaptı. 24. Dönem  Milletvekili seçiminde  AK Parti  Bursa  Milletvekili seçildi. Halen AK PARTİ Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, TBMM  AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyeliği ile Türkiye-  Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

YENİ KABİNE BELLİ OLDU

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Aile Bakanı  Fatma Betül Sayan Kaya
AB Bakanı Ömer Çelik
Sanayi Bakanı Faruk Özlü
Çalışma Bakanı Jülide Sarı Eroğlu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
Gıda Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan
Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş
Maliye Bakanı Naci Ağbal
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
Mili Savunma Bakanı Nurettin Canikli
Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan
Ulaştırma Bakanı  Ahmet Arslan

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
ADALET Ve Kalkınma PartisiBelediye Başkanı ÖzhasekiFatma Betül Sayan KayaMilletvekili ÇavuşoğluAK Parti Genel Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkdoğan'dan bayrağa yapılan saldırıya sert tepki
Türkdoğan'dan bayrağa yapılan saldırıya sert tepki
CHP Gençlik'ten çocuklara yardım
CHP Gençlik'ten çocuklara yardım
Alanya'nın yaşayan en eski tüccarı Şahin ile tanıştı
Alanya'nın yaşayan en eski tüccarı Şahin ile tanıştı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim