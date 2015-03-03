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Başak'tan 'oda' çıkarması

AKP Antalya Milletvekili Aday Adayı Mustafa Başak, bugün Alanya’da ziyaret turuna başladı. Başak ilk olarak esnaf odalarını ziyaret etti

Başak'tan 'oda' çıkarması

AKP Antalya Milletvekili Aday Adayı Mustafa Başak, bugün Alanya’da ziyaret turuna başladı. Başak ilk olarak esnaf odalarını ziyaret etti

03 Mart 2015 Salı 16:16
Başak'tan 'oda' çıkarması
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ADALET ve Kalkınma Partisi’nden (AKP) Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Harita Mühendisi Mustafa Başak, sırasıyla Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci ve Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Darı’yı ziyaret etti. “Hedef 2023’e 23 Proje” başlıklı projelerinden söz eden ve projelerini içeren broşürlerden dağıtan Başak, aday gösterilip seçilmesi halinde projelerin hayata geçmesi için derhal temaslarda bulunacağını vurguladı. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Doğan Bacak, “Biz sizi yeni tanımıyoruz. Sizin en büyük özelliğiniz, teknoloji ile yarışmak ve ayrıca Alanya’da kimsenin bulamadığı projeleri üretmek. Bu bir akıl işidir, sizi tebrik ediyorum” dedi. Hüseyin Değirmenci ile de turizm alanındaki projeleri üzerine konuşan Başak, Ali Darı ile Alanya’nın geçmiş siyasi yapısı, Alanya’nın beklentileri ve gelecekteki konumu üzerine uzun bir sohbet gerçekleştirdi.
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Son Güncelleme: 03.03.2015 15:22
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