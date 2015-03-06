Başak’tan Cuma Pazarı çıkarması

Alper KUTAY EKİBİYLE birlikte sabah erken saatlerde Cuma Pazarı’na giden Başak, Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit ile buluştu. Esnaf ile birlikte pazar duası da eden Başak, daha sonra pazar esnafını tek tek ziyaret ederek kendisini ve projelerini tanıttı. “Hedef 2023’e 23 Proje” başlıklı broşürlerinden de dağıtan Başak, gördüğü ilgi karşısında memnuniyetini dile getirdi. İlkokul öğretmenini pazarda görüp elini öpen Başak, yaşlı bir kadının kendisine dua edip sarılması karşısında duygusal anlar yaşadı. Bir pazar esnafı Başak’a seslenerek, “Sonuna kadar destek veririm. Ama Ankara’ya giden milletvekilleri bizi hep unuttu. Sen de gidip bizi unutma. Ankara’da sesimiz ol” dedi. Başak da kendisinin halkın içinden birisi olduğunu ve Alanya’da yakından tanındığını ifade ederek, her zaman halkın içinde olmaya devam edeceğini vurguladı. Başak, Cuma Pazarı yanındaki CHP Kadın Kolları’nın açmış olduğu kermesi de ziyaret etti.

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