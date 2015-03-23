“Başak’ın projeleri uygulanmalı“

HER kesime ulaşarak projelerini ve hedeflerini anlatmaya çalışan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya Milletvekili Aday Adayı Mustafa Başak, Alanya'nın ardından Antalya'ya geçerek Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Abdullah Sevimçok'u makamında ziyaret etmiş ve esnaf için projeler konusunda istişarelerde bulunmuştu. Başak, istişarelerine devam etmek için Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Köse'yi de ziyaret etti. Köse ile Gazipaşa'da esnafın durumu hakkında konuşan Başak, tüm Antalya için esnafa ve diğer vatandaşlara yönelik yeni iş olanakları açacak projeleri olduğunu ifade etti. Başak'ın projelerini inceleyen Köse, hayata geçirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Başak, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası törenleri kapsamında Hıdır İlyas Mevkii’nde yapılan fidan dikme etkinliğine katıldı. Günün anlam ve önemine yönelik konuşmaların yapıldığı ve şiirlerin okunduğu etkinlikte Başak, protokol ile birlikte gösterileri izledi. Gösterilerin ardından etkinliğe katılanlarla birlikte fidan dikim sahasına geçen Başak, kendisi, eşi ve çocukları için dört adet fidan dikti.