Başak sanayideydi

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya Milletvekili Aday Adayı Harita Mühendisi Mustafa Başak, Ankara’daki mülakatın ardından çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Alanya’da halkla buluşmalarını sürdüren Başak, dün Konaklı Mahallesi’nde sanayi ve hal esnafı ile bir araya geldi. Başak’a Konaklı programında Mahalle temsilcisi Adil Kaplan, Adem Biber ve partililer eşlik etti. Konaklı Sanayi Sitesi’nde esnaflar ile kahvaltı yaparak programına başlayan Başak, "Hedef 2023’e 23 Proje" başlıklı broşürlerinden dağıtarak listede yer alıp milletvekili seçilmesi halinde gerçekleştirmeyi hedeflediği projelerini anlattı. Projeleri inceleyen sanayi esnafı, "Alanya’nın il olma projesi de var mı?" diye sordu. Alanya’nın il olmayı çoktan hak ettiğini ancak siyasi iradenin hiç bir ilçeyi il yapma kararı almadığını, böyle bir karar alırsa Alanya’nın ilk sırada olduğunu vurgulayan Başak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da bunu anlattığını aktardı. "Ankara’ya gidildiği zaman unutulmayalım" diyen bir esnafa her zaman halkın içinde olduğunu söyleyen Başak, sanayi ve hal esnafını tek tek işyerlerinde ziyaret ederek kendisini tanıttı. Ramazan Uyar isimli bir esnaf, Başak’ı projeleri ile tanıdığını aktararak "Projeci adam iyidir. Bize proje yapacak beyin adamı lazım. Ankara’ya gidince halk için proje üretilmeli ve uygulanmalı" dedi.



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