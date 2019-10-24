Barış Pınarı Harekatı ile koyduğumuz hedeflere ulaştık

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:

ABD VE RUSYA İLE MUTABAKAT

Suriye'de hedeflerimizi önceden açıklamıştık.

Barış Pınarı Harekatı ile en başta koyduğumuz hedeflere ulaştık.

Çabalarımızı yoğunlaştıracağız.

YPG'liler bölgeden çekilmeye başladı.

8 günde büyük bir netice alındı.

Hem sahada hem de masada etkili olduk.

Terör devleti riski büyük darbe aldı.

YPG bölgede savaş suçu işlemişti.

YPG diye bir örgüt kalmayacak.

ABD'YE YPG TEPKİSİ

Teröristlerle görüşme kabul edilemez.

Terör örgütü DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden ülke Türkiye'dir.

DEAŞ İLE MÜCADELE SÜRECİ

Kararlılığımızı kimse tartışamaz.

DEAŞ'lıları Ayn İsa'da kim serbest bıraktı?

YPG'liler DEAŞ'ı şantaj olarak kullanıyor.

YPG'li teröristler Suriye'deki petrol sahalarını ellerinde tutmaya çalışıyor.

İDLİB'DE SON DURUM

İdlib'de hâlâ hassas bir süreç var.

2.5 milyon insanı koruyoruz.

Rejim bölgeye girse mülteci akını olurdu.

RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE

Ortak devriye 29 Ekim'de başlayacak.

YPG'yi bölgeden çıkarma sorumluluğu Rusya'da.

Rusya YPG'yi 30 KM'den çıkaracak.

Sınırımız YPG ve DEAŞ'tan temizlenecek.

Gözlem noktaları için planlama yok.

REJİM İLE BİR GÖRÜŞME OLUR MU?

Şu anda böyle bir planımız yok.

Suriye'de bu kadar insan boşuna ölmedi.

AVRUPA İLE SURİYE GÖRÜŞMESİ

Sınır illerinde görüşmek gerekli.

Görüşme mültecilerin olduğu bir şehirde olmalı.

ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ

Ziyaret için planlar yapılıyor.

Bin Ladin ile görüşmeden farksız.

13 Kasım'da görüşme planlanıyor.

Ayrıntılar geliyor...