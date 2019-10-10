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Baraner’den CHP liderine ziyaret

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yurtdışı Temsilcisi, Alanya dostu turizm duayeni Hüseyin Baraner, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’da ziyaret etti

POLİTİKA 10.10.2019, 18:45
Baraner’den CHP liderine ziyaret
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BARANER, ziyaret sırasında Kılıçdaroğlu’na hayata geçirdikleri Avrupa-Türkiye Emekliler Birlikte Yaşam Projesi hakkında bilgi verdi. Proje kapsamında Avrupa-Türkiye Emekliler Birlikte Yaşam Derneği’ni Avrupa’da kurduklarını söyleyen Baraner, projenin detaylarını en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti. 

#CHP #Baraner #Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
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