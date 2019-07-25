Balta’dan buluşma teşekkürü

Alanya Belediye Meclis Üyesi Kayhan Balta, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’la birlikte Alanya Belediyesi Mahmutlar Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde personelle kaynaşma yemeğinde buluştu

Balta’dan buluşma teşekkürü
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BALTA, “Emeği geçen, yemeğe katılan tüm arkadaşlara teşekkür ederim” dedi. Bu tür buluşmaların personel motivasyonu açısından son derece faydalı olduğunu dile getiren Balta, “31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra sık sık bu tür buluşmalara katılıyoruz. Böyle etkinlikler, Belediye Başkanı ile personeli kaynaştırır, bu da Alanya’daki hizmetlerin daha şevkle yapılmasını sağlar. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” diye konuştu.
 

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 22:17
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