Balta’dan buluşma teşekkürü

BALTA, “Emeği geçen, yemeğe katılan tüm arkadaşlara teşekkür ederim” dedi. Bu tür buluşmaların personel motivasyonu açısından son derece faydalı olduğunu dile getiren Balta, “31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra sık sık bu tür buluşmalara katılıyoruz. Böyle etkinlikler, Belediye Başkanı ile personeli kaynaştırır, bu da Alanya’daki hizmetlerin daha şevkle yapılmasını sağlar. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” diye konuştu.



Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 22:17