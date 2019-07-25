BALTA, “Emeği geçen, yemeğe katılan tüm arkadaşlara teşekkür ederim” dedi. Bu tür buluşmaların personel motivasyonu açısından son derece faydalı olduğunu dile getiren Balta, “31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra sık sık bu tür buluşmalara katılıyoruz. Böyle etkinlikler, Belediye Başkanı ile personeli kaynaştırır, bu da Alanya’daki hizmetlerin daha şevkle yapılmasını sağlar. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” diye konuştu.
Balta’dan buluşma teşekkürü
Alanya Belediye Meclis Üyesi Kayhan Balta, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’la birlikte Alanya Belediyesi Mahmutlar Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde personelle kaynaşma yemeğinde buluştu
BALTA, “Emeği geçen, yemeğe katılan tüm arkadaşlara teşekkür ederim” dedi. Bu tür buluşmaların personel motivasyonu açısından son derece faydalı olduğunu dile getiren Balta, “31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra sık sık bu tür buluşmalara katılıyoruz. Böyle etkinlikler, Belediye Başkanı ile personeli kaynaştırır, bu da Alanya’daki hizmetlerin daha şevkle yapılmasını sağlar. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” diye konuştu.
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