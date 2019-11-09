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Bakan Varank, "Kimlere peşkeş çekiyorsun" diyerek İmamoğlu'na yüklendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi "Temel Atmama" Töreni'ne sert tepki gösterdi. Bakan Varank, "Eğer temel atmayacaksan bunun törenini yapıp kimlere hangi imkanları peşkeş çekiyorsun." dedi.

POLİTİKA 09.11.2019, 18:32
Bakan Varank,
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal ederek "temel atmama" programı düzenlemesine tepki gösterdi. Varank, "Eğer temel atmayacaksan bunun törenini yapıp kimlere hangi imkanları peşkeş çekiyorsun." dedi.

"İŞLEYEN DEMİR IŞILDAR"

Bakan Varank, Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi temel atma töreninde konuştu. İBB'nin Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal ederek "temel atmama" programı düzenlediğini dile getiren Varank, "Bugün burada bir temel atma töreni gerçekleştiriyoruz. Çok önemli bir yatırım ama malumunuz olmuştur, İstanbul'da bir belediye başkanı temel atmama töreni gerçekleştirdi. Yani insana derler ki bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. 'Eğer temel atmayacaksan bunun törenini yapıp kimlere hangi imkanları peşkeş çekiyorsun.' diyorum. Biz temel atıyoruz, çalışıyoruz, gayret ediyoruz ve halkımızın ihtiyaçlarını gidermek için hükümetimizle, yerel yönetimlerle büyük gayret gösteriyoruz. 'İşleyen demir ışıldar.' diyoruz. Temel atmayarak bir netice elde edemezsiniz." ifadelerini kullandı.

"MALATYA DEMEK, KAYISI DEMEK"

Malatya için son derece kritik bir yatırımın temelini attıklarını dile getirdi. Malatya'ya dünyanın ilk lisanslı kuru kayısı deposunu kazandıracaklarını söyleyen Varank, "Malatya demek, kayısı demek. Kayısı demek, Malatya demek. Malatya dünyada yaş kayısı üretiminde yüzde 17'lik, kuru kayısı üretiminde ise yüzde 75'lik paya sahip. Yine kuru kayısıda, dünya ihracatının yüzde 60'ından fazlası bu şehirden yapılıyor." ifadelerini kullandı.

"ELEKTRONİK ÜRÜN SENETLERİYLE KURU KAYISI TİCARETİNİ KOLAYLAŞTIRACAĞIZ"

Varank, lisanslı depoculukla kuru kayısı borsasını da hayata geçireceklerini belirterek, "Elektronik ürün senetleriyle, kuru kayısı ticaretini kolaylaştıracağız. Bu senetler sayesinde ürün teminat olarak kullanılabilecek, nakde çevrilebilecek ve üreticilerin nakit ihtiyacı hızlı bir şekilde karşılanabilecek. Senet sahipleri ürünleri hakkında güncel bilgi ve kontrol imkanına erişecek, böylelikle de ticari işlemler güvenli, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülecek. Hiç şüphe yok ki bu yatırım hem Malatya'ya hem de ülkemize katma değer olarak misliyle dönecek. İhracatında dünya lideri olduğumuz kuru kayısıda daimi bir rekabetçiliği yakalamış olacağız." dedi. Malatya'nın sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle, Doğu Anadolu Bölgesi'nin parlayan yıldızlarından olduğunu söyleyen Varank, "Biz Malatya ekonomisini daha ileriye taşımak adına, dolayısıyla Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlaması için Bakanlık olarak tüm kaynaklarımızı seferber etmiş durumdayız." diye konuştu.

#SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI #mustafa varank #Ekrem İmamoğlu
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