Bakan Soylu oyunu kullandı! İşte ilk sözleri

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu eşi Hamide Soylu ile birlikte Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Gaziosmanpaşa bulunan Dobruca Ortaokulu'nda kullandı.

"BUGÜN SÖZ MİLLETİN"

1004 numaralı sandıkta oy kullanan Soylu," Bugün Türkiye'de bir demokrasi havası var. sabah 07 itibariyle bir çok vilayette oy kullanma başladı. Geri kalan vilayetlerde de 08.00 itibariyle oy kullanma başladı. Şuan her hangi bir olay intikal etmiş değil. Bütün arkadaşlarımız güvenlik tedbirlerini aldılar. Milletimiz huzur içinde bugün seçimi kullanacaktır. Bugün söz milletin" dedi. Bakan Soylu çıkışta bir süre vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Soylu daha sonra eşiyle birlikte okuldan ayrıldı.