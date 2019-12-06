Bakan Soylu, isim vermeden Ceren cinayetiyle ilgili dizileri suçladı

KEMER'DEKİ bir otelde düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezi Personeli Hizmet İçi Eğitim Programı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündeminde yine diziler vardı. İsim vermeden Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili dizileri suçlayan Bakan Soylu, "Şahit olduğumuz cinayetleri yıllardır dizilerde izliyoruz" dedi.

"FİKRİ ALTYAPI OLUŞTURDUĞUNU KİM İNKAR EDEBİLİR?"

Yeni iletişimin, yaygın medya unsurlarıyla insanlardaki bir şeyleri kazanma hırsının artması veya topluma verilen yanlış mesajların gelişi güzel yapılan yayınların, suçlu profilini değiştirdiğine dikkati çeken Soylu, "Günlük hayatta şahit olduğumuz pek çok cinayet hadisesinin aynısını yıllardan beri televizyon filmlerinde, dizilerde izliyorduk. Birilerini bir şekilde etkilediğini, yönlendirdiğini, onlardan akıl aldığını, bir fikri altyapı oluşturduğunu, kim inkar edebilir? Bunun üstüne bir de teknolojik yeniliklerin açtığı kaza ve suç alanları ekleniyor." diye konuştu.

"LANET BİR DİZİ" DİYEREK ELEŞTİRMİŞTİ

Bakan Soylu, geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu bir açıklamada "Çukur ve "Sıfır Bir Adana" dizilerini eleştirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Her kurumun kendi adına üretmesi gereken tedbirler, atması gereken adımlar söz konusudur. Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık. Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor. Ben de hayretle bakıyorum 'Üniversite hocaları ne işe yarıyor?' diye"

ARAS BULUT İYNEMLİ CEVAP VERMİŞTİ

Bakan Soylu'nun eleştirilerine Çukur dizisinin başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli "Her şeyde olduğu gibi eleştiriliyor. Bu bir dünya, bu bir hikaye, başka şeyler de anlatıyoruz aslında" sözleriyle yanıt vermişti.