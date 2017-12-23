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Bakan Soylu, CHP'yi topa tuttu: 557 günün hesabını sordu

CHP'nin, Bakan Soylu hakkında verdiği gensoru, kabul edilmedi. Soylu, kürsüye 4 çanta dosyayla çıktı. Bakan, CHP'yi yurt dışına çıkışları rekor sayıya ulaşan belediyeler üzerinden vurdu

Bakan Soylu, CHP'yi topa tuttu: 557 günün hesabını sordu

CHP'nin, Bakan Soylu hakkında verdiği gensoru, kabul edilmedi. Soylu, kürsüye 4 çanta dosyayla çıktı. Bakan, CHP'yi yurt dışına çıkışları rekor sayıya ulaşan belediyeler üzerinden vurdu

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:45
Bakan Soylu, CHP'yi topa tuttu: 557 günün hesabını sordu
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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin hakkında verdiği gensoru önergesi gündeme alınmadı. Meclis'teki görüşmelerde hakkındaki iddialara cevap veren Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "sen bittin" sözlerinin tehdit içermediğini, siyaseten yapılmış tespit olduğunu söyledi. Soylu, "Benim söylediğim söz açık ve nettir. Trabzon Ortahisar'da benim söylediğim, 'Sen yolsuzluk marketinin önünde çektirdiğin fotoğrafla sen bittin' bu siyaseten bir terimdir" dedi.

4 ÇANTAYLA KÜRSÜYE ÇIKTI

Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Engin Altay ve Özgür Özel'in imzasını taşıyan gensorunun gündem alınıp alınmaması görüşmelerine katıldı. Kürsüye elinde torbalarla çıkan Soylu, 2015-2017 yılları arasında 393 AK Partili Belediye'ye teftiş ve denetim yapıldığını kaydederek, "103 CHP'ye teftiş ve denetim yapılmış, 69 MHP'ye teftiş ve denetim yapılmış, 108'de BDP'ye yapılmış. Bunu söyleyen Genel Başkan. Milletin gözüne baka bakan hangi mağduriyetin araksına sığınmaya aklanmaya çalışıyor. 2017 yılı devam eden soruşturma ve denetimler; 91 AK Parti, 27 CHP, 23 MHP. Hani adaletsizlik, haksızlık. Seçildiği partiye göre görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı, 93 tane DBP, 9 AK Parti, 3 MHP, bir CHP" ifadelerini kullandı.

"557 GÜN YURT DIŞINDA NE YAPTIN!"

2014 mahalli seçimlerinden sonra yurt dışına çıkışlarda CHP'li belediyelerin rekor sayılara ulaştığını kaydeden Soylu, "557 gün, 2 buçuk yılda 557 gün. Siz bu mantıkla belediyeleriniz ne yaptığını ne süreç içinde olduğunu söyleyeceksiniz" şeklinde konuştu.

"BATTAL İLGEZDİ HAKKINDA 11 DOSYA SAVCILIKTA"

Soylu, Ataşehir Belediye Başkanı hakkında 11 dosyanın savcılıkta, 2 dosyanın mahkemede, 3 dosyanın idari soruşturmada olduğunu belirterek, "Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen ve bizim Battal İlgezdi'yi konu olan 11 tane dosya var. Yetmedi, 3 dosya var. Yetmedi, kovuşturmalar var. Bu kovuşturmaların biri haksız mal edinme, bir tanesi de görevi kötüye kullanma" diye konuştu.

"1 MİLYON 467 BİN TL HAKSIZ KAZANÇ"

hSoylu, Erguvan Barış Parkı'ndan bahsederek, "670 metre kare kendi kurduğu sitenin önündeki parkı bir taraftan kafeterya yapma izni veriyor. Sonra 3 bin metre kareye çıkartıyor. Sonra 4 lüks restoran yaptırıyor. İmar durumu uygun olmayan bir yere. Belediye Meclisinden ihale kararı alıyor. Büyükşehir Belediyesi imara aykırılıkları bildirmesine rağmen işlemleri yaptırmıyor. 18 gün sonra Buz Rezidans'taki ortaklarına Buz İnşaat şirketini kurduruyor. 33 milyon yıllık kiraya verdiği yeri, orayı 3 bin metrekareye çıkardıktan sonra bir yılda bir buçuk milyon liraya kiraya vererek, bir milyon 467 bin lira haksız kazanç sağlıyor" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA SARF ETTİĞİ "SEN BİTTİN" İFADESİ

CHP Genel Başkanı için saf ettiği "Sen bittin Kılıçdaroğlu" ifadesine açıklık getiren Soylu, şöyle konuştu:

"Benim söylediğim söz açık ve nettir. Trabzon Ortahisar'da benim söylediğim; 'Sen yolsuzluk marketinin önünde çektirdiğin fotoğrafla sen bittin.' Bu siyaseten bir terimdir. Ertuğrul Özkök'ün, Doğan Holding'in, başkalarının kayığına binmeyin, milletin size vermiş olduğu oyların bir değerlendirme ile namusuyla temsil etme anlayışında olun."

"BEN FETÖ'YE SIĞMAM DA, SİZ FETÖ'NÜN EMİR ERİ OLMUŞSUNUZ"

2009'da ilk kurultayda Baykal'ın düşürülme projesinin olduğunu iddia eden Soylu, asıl darbenin CHP tabanına yapıldığını ifade etti. Soylu, "Ne menem ki kaset kumpası bundan sonra geliyor. Benden FETÖ'cü çıkmaz da ben FETÖ'ye sığmam da siz FETÖ'nün içine girmişsiniz, tabi olmuşsunuz, emir eri olmuşsunuz" diye konuştu.

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ORTAHİSARTrabzonCumhuriyet Halk PartisiSüleyman SoyluPolitikaGüncel
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