Bakan Soylu: CHP'nin İzmir listelerinde...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Resmen PKK tarafından CHP İzmir listelerine itelenmiş 14 kişi var" açıklamasında bulundu

Bakan Soylu: CHP'nin İzmir listelerinde...
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BAKAN Soylu yaptığı açıklamada, "31 Mart günü eğer seçilirse sicillerinde PKK iltisakı bulunan, tövbekar falan olmamış, irtibatı kesilmemiş ve Türkiye çapında 325 kişi belediye meclislerine girecekler. Bunların iltisakı, irtibatı, davaları devam ediyor. Net söyleyeyim 14 değil 325 kişi de olsa, iltisakını, irtibatını tespit ettiğimiz anda bu adamların hiçbirisi Allah muhafaza belediye meclis üyesi seçilse biz bunlara belediye meclis üyeliği yaptırmayız." dedi.
 

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