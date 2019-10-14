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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu TBMM'yi bilgilendirecek!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM'yi bilgilendireceğini bildirdi

POLİTİKA 14.10.2019, 17:25
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu TBMM'yi bilgilendirecek!
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Alanyalı Bakan Çavuşoğlu'nun, 16 Ekim Çarşamba günü Barış Pınarı  Harekatı ile ilgili TBMM Genel Kurulunda 20 dakikalık bir sunum yapacağını  söyledi.
 
Bülent Turan, "82 milyon tek yürek, dualarımız Mehmetçiğimizle."  ifadesini kullandı.
 

#Bakan Mevlüt Çavuşoğlu
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