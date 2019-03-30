Bakan Kurum: Terör örgütlerine bomba gibi yağıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kendi İHA’larımızı, SİHA’larımızı, tanklarımızı, tüfeklerimizi üretiyoruz. Terör örgütlerine bomba gibi yağıyoruz. İnlerine giriyoruz. Suriye'ye gidiyoruz, Afrin'e gidiyoruz, Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapıyoruz. Devletimiz, bayrağımız, vatanımız, bütün şehitlerimiz için bu mücadeleyi yapıyoruz." dedi.

Bakan Kurum: Terör örgütlerine bomba gibi yağıyoruz
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KONYA'nın Bozkır ilçesinde vatandaşlarla buluşan Kurum, yarın  yapılacak yerel seçimlerde "Cumhur İttifakı" için destek istedi. Bakanlık olarak şehirlerin ihtiyacını yerinde tespit ettiklerini  belirten Kurum, her şehirde vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni proje  kararları aldıklarını vurguladı. Kurum, AK Parti hükümetlerinin son 17 yılda ülkede önemli hizmetlere  imza attığına değinerek, şunları söyledi: "Savunma sanayisinde bağımlıydık, artık hamdolsun değiliz. Kendi  İHA'larımızı, SİHA'larımızı, tanklarımızı, tüfeklerimizi üretiyoruz. Terör  örgütlerine bomba gibi yağıyoruz. İnlerine giriyoruz. Suriye'ye gidiyoruz,  Afrin'e gidiyoruz Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapıyoruz. Devletimiz, bayrağımız,  vatanımız, bütün şehitlerimiz için bu mücadeleyi yapıyoruz. İnşallah yapmaya da  devam edeceğiz. Ekonomide bağımlıydık, yurt dışından izin almadan karar  alamıyorduk. Onlar ne istiyorsa onu yapıyorduk, onu söylüyorduk ama hamdolsun  artık bağımsızız. IMF'ye olan borcumuzu ödedik ve artık borçsuz bir ülke haline  geldik. Artık yıllık 160 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline geldik. Artık  kişi başı gelirimiz 10 bin dolarlara yaklaştı ve 860 milyar dolar milli geliri  olan bir ülke haline geldik. Eskiden gazete manşetleriyle iktidarların değiştiği  bir ülkeydik, şimdi hamdolsun siyasi istikrar ve güvenin merkezi olduk. Eskiden  darbelere, cuntalara teslim olan bir ülkeydik. Şimdi 16 saatte milletiyle beraber  tankların önüne çıkıp darbeye 'dur' diyen bir ülkeyiz."

"31 Mart, bir beka mücadelesinin adıdır"

"Cumhur İttifakı"nın tüm ülkede kusursuz bir şekilde sürdüğüne değinen  Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Cumhur İttifakı, bir arka oda ittifakı değildir. Bu kutlu ittifak,  kapalı kapılar ardında, pazarlıklarla, hesaplarla bir masa etrafında kurulmadı.  Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi, devletimizin bekası için milletimizin birliği  ve beraberliği için bayrağımız için ezanlarımız için kuruldu. İnşallah bu kutlu  ittifakla birlikte 2053'ün, 2071'in temellerini atacak ve ilelebet devam  edeceğiz. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de Sayın Devlet Bahçeli kurulan  tuzakları birer birer bozarak ülkemizin önünü açıyorlar, beka mücadelesine  önderlik ediyorlar. Hamdolsun gittiğimiz her yerde, Bozkır'da da olduğu gibi,  milletimizin teveccühünü görüyoruz. Artık 1 günümüz kaldı. 31 Mart herhangi bir  seçim değildir. 31 Mart, bir beka mücadelesinin adıdır, bu beka mücadelesini  Allah'ın izniyle milletimiz kazanacak, Türkiye kazanacak. İnşallah yarın tüm  vatandaşlarımız oylarını kullanacak. Öncelikle ülkemiz, devletimiz, milletimiz,  bayrağımız için bu seçimin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." Kurum, Bozkır'da yapımı planlanan projelere ilişkin bilgi vererek,  "Bozkır Belediye başkanımız İbrahim Gün Bey de ilçemize güzel hizmetler yaptı,  projeler kazandırdı. Sadettin Saygı Bey de yeni belediye başkan adayımız. Hem  kendisine hem de Bozkır'a hayırlı olsun. Başkanımızın ilçemizi her anlamda  büyütecek projeleri var. Biz de bu projeleri, vekillerimizle, bakanlığımızla,  belediyemizle ve sizlerle el ele vererek gerçekleştireceğiz." diye konuştu. İlçedeki en önemli projelerinden birinin yeşil alan miktarını artırmak  olduğunu vurgulayan Kurum, "İçinde oyun parklarının bulunduğu yeşil alanlar  belediyemiz tarafından ilçemize kazandırılacak. Bozkırımızın hakim bir tepesine  seyir terası inşa edilecek. Bozkır ilçemizin Hisarlık Mahallesi'nde 36 bin  metrekare büyüklüğündeki alanda Tarımköy projemizi TOKİ Başkanlığımızca hayata  geçireceğiz. Bazı mahallerimizde yarım kalan alt yapı ıslah çalışmaları en kısa  sürede tamamlanacak. Hem İLBANK hem de Büyükşehir Belediyemiz gerekli desteği  verecek. Üreten, çalışan, kazanan bir Bozkır için istihdam sahası oluşturmak için  organize sanayi sitesini inşa edeceğiz. Bozkırımıza ayrıca yeni bir otogar da  yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kalaycı'nın konuşması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı da "Cumhur İttifakı"  olarak, vatan ve millet için bir beka mücadelesi verdiklerini belirtti. Büyükşehir Belediyesinde Uğur İbrahim Altay'a, Bozkır'da da Cumhur  İttifakı adayı Saadettin Saygı'ya destek isteyen Kalaycı, şöyle konuştu: "Belediye başkanının, Ankara ile de merkezi yönetim ile de uyumlu  olması gerekir. Bozkır'a hizmet istiyorsak mutlaka bu durumu dikkate almamız  lazım. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik, darbeleri geride  bıraktık, terörün belini kırdık, koalisyondur şudur budur, Türk milletine zaman  kaybettiren, Türkiye'nin büyük bir atılım gerçekleştirmesinin önüne set çeken ne  varsa geride bıraktık. O prangalardan kurtulduk. Artık 31 Mart seçimlerinden  sonra Türkiye şaha kalkacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye, 2023  lider ülke hedefine hızla ulaşacak." Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Bozkır Belediye  Başkan adayı Saadettin Saygı da birer konuşma yaparak, 31 Mart yerel seçimleri  için vatandaşlardan destek beklediklerini bildirdi Programa, AK Parti Konya milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Ahmet  Sorgun, MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, AK Parti Konya İl Gençlik Kolları  Başkanı Ahmet Murat Koru, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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