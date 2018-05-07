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Bakan Kurtulmuş'tan Kur’an-ı Kerim tepkisi: Barbarlık ve sapkınlıktır!

Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Fransa'da Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ve Eski Başbakan Valls'in de aralarında bulunduğu 300 kişinin bir bildiri hazırlayarak Kur’an-ı Kerim’den bazı ifadelerin çıkarılmasını istemesini kınadı. Kurtulmuş, 'Birilerinin süfli siyasi hesapları uğruna hakikatin tek kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’in, adı barış olan İslam dininin ve bu yüce dinin mensuplarının itham edilmesini şiddetle kınıyor, Avrupa kamuoyunun bu faşistçe kaleme alınmış bildiriye itibar etmeyeceğine inanıyorum.' dedi.

Bakan Kurtulmuş'tan Kur’an-ı Kerim tepkisi: Barbarlık ve sapkınlıktır!

Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Fransa'da Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ve Eski Başbakan Valls'in de aralarında bulunduğu 300 kişinin bir bildiri hazırlayarak Kur’an-ı Kerim’den bazı ifadelerin çıkarılmasını istemesini kınadı. Kurtulmuş, 'Birilerinin süfli siyasi hesapları uğruna hakikatin tek kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’in, adı barış olan İslam dininin ve bu yüce dinin mensuplarının itham edilmesini şiddetle kınıyor, Avrupa kamuoyunun bu faşistçe kaleme alınmış bildiriye itibar etmeyeceğine inanıyorum.' dedi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:15
Bakan Kurtulmuş'tan Kur’an-ı Kerim tepkisi: Barbarlık ve sapkınlıktır!
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BAKAN Kurtulmuş, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını istemesine ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Kur’an-ı Kerim’den bazı ifadelerin çıkarılmasını istenmesi tam manasıyla barbarlık ve sapkınlıktır.'' ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Kurtulmuş'un açıklaması;

Fransa'da Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ve Eski Başbakan Valls'in de aralarında bulunduğu 300 kişinin bir bildiri hazırlayarak Kur’an-ı Kerim’den bazı ifadelerin çıkarılmasını istemesi tam manasıyla barbarlık ve sapkınlıktır.

Bu bildiriye destek sınırlı da kalsa ülke yönetimine talip olanlar tarafından bildirinin sahiplenilmesi endişe vericidir. Irkçılık ve din düşmanlığının geldiği nokta en başta Avrupa’nın kendi değerlerine hakarettir.

Küresel güç savaşları nedeniyle terörize edilen toplumların ve şiddetin sorumlusu olarak Kur’an-ı Kerim’i göstermek, en hafif ifadeyle şiddet ve kaosun faili olan çevrelerin suçluluk psikolojilerinin bir dışavurumudur.

Birilerinin süfli siyasi hesapları uğruna hakikatin tek kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’in, adı barış olan İslam dininin ve bu yüce dinin mensuplarının itham edilmesini şiddetle kınıyor, Avrupa kamuoyunun bu faşistçe kaleme alınmış bildiriye itibar etmeyeceğine inanıyorum.

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Kültür Ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan KurtulmuşKur’an-ı Kerim’den Bazı Ifadelerin çıkarılmasını Istemesini Kınadı
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