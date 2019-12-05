Bakan Kasapoğlu'ndan Antalya'ya kötü haber

İNGİLTERE'NİN başkenti Londra'da dün gerçekleşen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni izleyen gazeteciler arasında yer alan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Londra'da Türkiye'nin son Başbakanı Binali Yıldırım ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile görüştü. Dim ve KGK Genel Sekreter Yardımcısı Aynur Tattersall, Yıldırım ile ayaküstü sohbet ettiler. Dim, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile sohbetinde Türkiye'nin ilk çağdaş veledrom projesini konuştu. Dim, turistik potansiyeli ve iklim şartları dikkate alındığında veledromun Antalya bölgesine yapılmasının uygun olacağını söyledi. Ancak Bakan Kasapoğlu, tesisin Konya'ya yapılacağını söyledi. Dim, bu duruma ilişkin "Üzüldüm" dedi.

VELEDROM NEDİR?

Veledrom, pist bisikleti yarışlarının yapıldığı spor tesisidir. Olimpik bisiklet branşlarından biri olan pist bisikletinde değişik mesafe ve tarzlarda yarışlar gerçekleştirilebilmektedir. Bunlardan en önemlileri bireysel sprint, takım takip, omnium, keiring, puanlı 20 kilometre ve 1 saat yarışı olarak sayılıyor.