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Günlük Burç Yorumu - 12 Nisan 2018 Perşembe
12 Nisan Günlük Burç Yorumu

Bakan Gül: FETÖ ile mücadelede asla rehavete düşemeyiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye ilişkin, "Herkesi temizledik, tespit ettik diye bir rahatlık bizi rehavete sürükler. Asla bu mücadelede bir an bile olsa rehavete düşemeyiz. Eğer düşersek bizden sonra gelecek nesiller bunun hesabını da bizden sorar." dedi.

Bakan Gül: FETÖ ile mücadelede asla rehavete düşemeyiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye ilişkin, "Herkesi temizledik, tespit ettik diye bir rahatlık bizi rehavete sürükler. Asla bu mücadelede bir an bile olsa rehavete düşemeyiz. Eğer düşersek bizden sonra gelecek nesiller bunun hesabını da bizden sorar." dedi.

12 Nisan 2018 Perşembe 08:46
Bakan Gül: FETÖ ile mücadelede asla rehavete düşemeyiz
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DANİMARKA'nın başkenti Kopenhag'da, Avrupalı Türk Demokratlar  Birliğinin (UETD) "Türkiye'de Hukuk ve Yargı Reformları" başlıklı etkinliğinde  konuşan Gül, Türkiye'nin son 15 yılda ekonomi, siyaset ve dış politikada çağ  atladığını, öz güven içinde dünyada ve bölgesinde lider bir ülke haline geldiğini  söyledi.

Bakan Gül, "Esasen son zamanlarda ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza  yönelik eleştirilerin, algı operasyonlarının nedeninde de Türkiye'nin ve  Cumhurbaşkanımızın liderliği ve Türkiye'nin başarısı yatmaktadır. Türkiye son 15  yılda gerçekten çok önemli adımlar attı. Türkiye eskiden memuruna ve emeklisine  maaş veremeyecek durumdaydı. Bugün birçok küresel krize rağmen Türkiye hamdolsun  kendi ekonomisiyle ayakta durmayı başaran bir ülke haline gelmiştir."  değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye yönelik algı operasyonlarına değinen Gül, şöyle devam etti:

"Türkiye ne çok  ileriye gitmeli ne çok büyümeli ne de yerlerde  sürünmeli. Türkiye yönetilebilen bir ülke olmalı ki bir pazar olsun. Türkiye ne  ölmeli ne olmalı. Yaklaşım buydu.  Türkiye 'hasta adam' olarak yatağında yatsın,  pazar olarak kullanılsın ve nefes alıp versin ama kalkıp bir liderlik, bir vizyon  bir strateji sahibi olmasın. Asıl düşünce buydu. Türkiye işte Cumhurbaşkanımızın  liderliğinde ayağa kalkınca birileri bundan rahatsız oldu.  Onlar bundan   rahatsızlık duysalar da  çatlasalar da patlasalar da  Türkiye'nin barışçı,  Türkiye'nin kuşatıcı ve kardeşlik dili, güçlü  dili inşallah bütün dünyada sesini  yükseltmeye devam edecek.

Biz nerede bulunursak bulunalım, hangi coğrafyada bulunursak  bulunalım, dünyada işgal etmeyen ve işgale uğramayan hangi millet vardır? Türk  milleti. Bizim emperyal  duygularımız olmaz.  Biz sadece ve sadece ve  her ortama  barış, selam, huzur getiririz.  İnandığımız değerler bizlere bunu öğretiyor."

Gül, dünyanın bir ahlaki kriz içinde olduğunu ve küresel bir  adaletsizliğin yaşandığını vurguladı.

"Yaratılanı severiz Yaratan'dan ötürü" anlayışının en temel  prensipleri olduğunu dile getiren Gül, "Bu medeniyetin temsilcileri de bizleriz.  Bulunduğumuz her yerde kendi değerlerimizden vazgeçmeyeceğiz. Dilimizi,  inancımızı ayakta tutacağız ve insani, ahlaki tüm ilişkilerimize bunu  yansıtacağız. Bir Müslüman bir Türk olarak, kendi inançlarımızla hangi inançtan  olursa olsun, herkesin gıpta ile gösterdiği bir hale gelmemiz lazım." yorumunu  yaptı.

Türk vatandaşlarının, asimile olmadan bulundukları ülkelerde toplumun  değerleriyle barışık ve o ülkelerin hukukuna uygun bir şekilde çalışmalarını  gerçekleştirmelerini isteyen Gül, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye her  zaman sizin yanınızda oldu. Bizler için nasıl Konya'da, nasıl Sivas'ta, nasıl  Ankara'da, Çankırı'da  bir vatandaşımız hangi haklara, hangi yaklaşıma sahipse  sizler de bizim için aynı değerdesiniz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Adalet Bakanı Gül, 16 Nisan referandumuna da değindi.

Referandum sonucunda halkın onay verdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet  Sistemi'nin getirilerine işaret eden Gül, şöyle konuştu:

"Türkiye'de uygulanan sistem, bir sandık vardı. Sandıkta vatandaş oy  kullanıyordu, akşama evine gidiyordu, akşam bekliyordu; 'Ya ne oldu bu seçimler?'  Seçimlerde kazanan yok. Hükümet kurulmuyor. Avrupa gibi de değil. Türkiye'de  koalisyonlar sıkıntı. Avrupa'da bir koalisyon kültürü var ama Türkiye'de bu  sistem içerisinden,  sandıktan millet çıkmıyordu. Bizim millete, oyunu versin,  vergisini versin, oğlunu askere göndersin ülke yönetimine karışmasın; hep böyle  baktılar. Ülkenin yönetimini belli bir mutlu azınlık hep idare etti. Vatandaş   sandığa oy kullandı, akşam sandık açıldı, Ali amcanın, Ahmet amcanın, Ayşe  teyzenin, Fatma teyzenin oyu dikkate alınmadı. Neden? Çünkü sistem milletin  iktidarı üzerine değil, bürokrasinin iktidarı üzerine dizayn edilmişti. Bu  mücadelenin sonunda 16 Nisan referandumunda milletin sandıktan çıkmasına yönelik  bir iktidar, bir hükümet sistemi ortaya  konuldu."

Devletin eskiden vatandaşları "makbul olan ve olmayan" diye ikiye  ayırdığını anlatan Gül, 16 Nisan referandumuyla artık bu ayrıma son verildiğine  dikkati çekti.

Referandum sonucu kabul edilen anayasa değişikliğiyle artık milletin  her zaman  söz sahibi olduğu bir hükümet sistemine geçildiğini söyleyen Gül,  "Peki ne zaman geçildi? 16 Nisan'da oy verdik, akşama geçtik mi? Hayır. Yapacağımız 2019 seçimlerinden sonra bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne  geçeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gül, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir istikrar getireceğini  belirtti.

"MİLLETİMİZ BU HAYASIZCA AKINA 'DUR' DEDİ"

Türkiye'de siyasal ve ekonomik istikrar devam edince birilerinin  rahatsız olduğunu dile getiren Gül, "Ne yaptılar? Türkiye'de Gezi meselesiyle,  Türkiye'de 17-25 Aralık yargı darbe girişimiyle, Türkiye'de 15 Temmuz FETÖ ihanet  çetesinin, terör örgütünün darbe girişimiyle ülkemizi ortadan kaldırmak, ülkemizi  işgal etme girişimlerine birileri girişti." ifadelerini kullandı.

Gül, Türkiye'de devletin içine sızmış ve devleti ele geçirmeye  ayarlanmış bir terör örgütünün hain darbe girişiminin yaşandığına değinerek,  şunları söyledi:

"O gün 251 vatandaşımızın şehit olduğu, Meclisimizin bombalandığı,  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bombalandığı,  demokrasinin, anayasanın ortadan  kaldırılmaya çalışıldığı bir geceydi. O gece Türkiye'de ezanın, demokrasinin,  anayasanın ve Türk bayrağının ortadan kaldırılmasına yönelik bir işgal girişimini  yaşadık ama hamdolsun  milletimiz bu işgal girişimine, bu hayasızca akına 'dur'  dedi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iradesine sahip çıktı."

Türkiye'de sistem istikrarlı olmayınca bu gibi devlet içine nüfuz  etmiş yapıların oluşabildiğini anlatan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki siz iktidarda değil miydiniz?  Üst kademede asker, hakim, polis,  bunlar iktidara geldiğimizde zaten memurlardı, alınmışlardı. 40 yıllık bir terör  örgütünden bahsediyoruz. Bunlar AK Parti hükümeti döneminde devletin içerisine  alınmış ve yerleştirilmiş kişiler değil.  Bunlar, şu parti gelmiş o partiden  gözükmüş, bu parti gelmiş o partiden gözükmüş, karısının başını açtırmış, namaz  kılmamış, içki içmiş, her türlü yalanı, riyayı, münafıklığı yaparak kendisini  gizlemiş. Devlet içinde bürokratik bir yapı güçlü olursa, siyaset ve millet güçlü  olmazsa bu tür yapıların çıkmasına da imkan doğuruyor. Bu tür yapılarla mücadele  anlamında da Türkiye'de milletin söz sahibi olduğu bir sistemi hep beraber  yapacağız. Anayasayı ortadan kaldırmak için çalışanlara karşı mücadele de hukuk  ve adalet çizgisinde yapılıyor. Bakın 'O gece siz şunu yaptınız' diye kimse,  hiçbir güvenlik gücü o hainlere karşı, onların yaptığı gibi yapmamıştır.  Ne  yapmıştır? Tutmuştur, almıştır mahkemelerin, yargının, hukukun önüne çıkarmıştır.  Anayasaya ve hukuka göre de bugün bu kişiler yargılanmaktadır. Cezaları neyse de  bağımsız mahkemeler bu kararı vereceklerdir ama yıllarca vesayet odaklarıyla,  bürokratik oligarşiyle, bu tür illegal yapılarla, çetelerle, mafyalarla hep  birlikte mücadele ettik. İnşallah bu mücadeleyi de kesintisiz bir şekilde  sürdüreceğiz."

FETÖ İLE MÜCADELE

Bakan Gül, hakim ve savcıların üçte birinin FETÖ üyesi olarak 15  Temmuz'dan sonra ihraç edildiğini hatırlattı.

Gül, yargıda FETÖ ile mücadeleyle ilgili şu değerlendirmelerde  bulundu:

"Vatandaşlarımızı tutuklayan, davasını açan, yargılayan kişiler  bunlardı. Yargı bunların elinde olunca, özellikle belli yerlerde de Yargıtayı  olsun, Anayasa Mahkemesinde olsun, kürsüde olsun, bu kişiler hep böyle en önemli  yerlere nüfuz  etmişler çünkü 'Yargıyı ele geçirin, devleti  ele geçirmiş  olursunuz' diye talimat almışlar. Şimdi bunlar yargıdan temizlendikçe ve inşallah  daha eğitimli, daha nitelikli hukukçularla, yargıçlarla, savcılarla Türkiye'de  hukuk sistemi de daha adil bir şekilde ortaya çıkacak çünkü bizim inancımıza  göre, adalet herkese hak ettiğini vermektir. 'Kızım Fatıma dahi olsa yanlış  yaparsa  hesabını sorarım' anlayışı elbette hepimiz için temel bir prensiptir.  Adaletin hiçbir şekilde hiçbir vatandaşımızın nezdinde zedelenmemesi  gerekmektedir. Herkes için adaleti  tesis etme anlamındaki çabamızı hep birlikte  yapacağız."

Yargıda, emniyette ve orduda hala bunların kripto uzantılarının  olabileceğini kaydeden Gül, "40 yıllık bir örgütü iki yılda temizledik, hepsini  bitirdik." diyemeyeceklerini ifade etti.

Bu konuda uyanık olunması gerektiğini vurgulayan Gül,  "Herkesi  temizledik, tespit ettik diye bir rahatlık bizi rehavete sürükler. Asla bu  mücadelede bir an bile olsa rehavete düşemeyiz. Eğer düşersek bizden sonra  gelecek nesiller bunun hesabını da bizden sorar çünkü bu iş bir parti meselesi  değildir. Bu iş bir devletin bekası meseledir ve hamdolsun ki Cumhurbaşkanımızın  liderliğinde bu kararlılık devletimizin bütün birimlerinde vardır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, paralel devlet yapılanması  konusunda daha önce uyarılarda bulunduğunu anımsatan Gül, "O gün yalnız bırakılan  Cumhurbaşkanımızın ne kadar haklı olduğu bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır."  yorumunu yaptı.

"ADALETTEN ASLA ŞAŞMAYIZ"

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine de değinen Gül,  Türkiye'nin bu noktada kararlılığını ve vizyonunu ortaya koyduğunu ancak AB'nin  Türkiye'ye hak ettiği desteği vermediğini anlattı.

AK Parti'nin ve hükümetin, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve  demokrasiyi temel ilkeler olarak gördüğünü dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Bu konuda yaklaşım ne olursa olsun, biz insanımızın, biz  vatandaşlarımızın ve bütün insanlığın demokrasi ve hukukun üstünlüğü çizgisinde  eşit olduğuna inanan bir anlayışa sahibiz. Dolayısıyla biz bu konudaki  yaklaşımımızı, perspektifimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu hangi ortam olursa  olsun. Bakın Türkiye'de bir OHAL var ama hukuksuzluk mu var? Hayır. OHAL,  Türkiye'de anayasada bir hak olarak ortaya konulan bir yönetim şeklidir, anayasal  bir durumdur. OHAL olmasına rağmen asla hukuktan taviz verilmemiştir. Savcı iyice  araştırır, emin olunca o kişiyi şüpheli hale getirir.

Bakın OHAL sürecinde işten atılanlara karşı hiçbir itiraz yolu yoktu.  Kanun gibi, işten atılıyordu ama hükümetimiz ne dedi? 'OHAL bile olsa bir  vatandaşımız bile olsa 100 bin kişi atıldı, bir kişi bile haksız yere atılma  ihtimali varsa buna itiraz hakkı getirelim' dedik.  Ne yaptık? İşten atılan,  ihraç edilenlere karşı bir komisyon kurduk, o komisyona başvuruyor. OHAL  komisyonu inceliyor, kabul ederse işe dönüyor. Kabul etmez, reddederse dava  açıyor mahkemede, eğer haklı görürse işine dönüyor. Bunu kim getirdi? AK Parti  hükümeti getirdi. Neden getirdik? Çünkü bizim için hukuk, bizim için adalet her  şeyin başıdır. Bir kişi bile burada FETÖ'nün mağdur ettiği, FETÖ örgütüne bir  şekilde iltisaklı olmuş, olmamış bunların hepsinin tespitini kurulan komisyon  baksın, mahkeme baksın ve gerçek neyse onu tespit etsin çünkü biz devletiz çünkü biz Adalet ve Kalkınma Partisiyiz, adaletten asla şaşamayız."

Abdulhamit Gül, Türkiye'de hukukun işlediğine dikkati çekerek, hukukun  üstünlüğünü en büyük güvenceleri ve her zaman temel prensipleri olarak niteledi.

"ÜLKEMİZİ TERÖR ÖRGÜTLERİ BELASINDAN KURTARAN BİR TÜRKİYE VAR"

Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik konumuna işaret eden Gül, "PKK'sı,  YPG'si, FETÖ'sü, DHKP-C'si hepsi bizim yanı başımızda ve bu örgütlerle mücadele  eden bir Türkiye var. DEAŞ ile mücadele ederek Fırat Kalkanı'nda, yine DEAŞ ve  PKK/YPG ile Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele ederek, ülkemizi terör örgütleri  belasından kurtaran bir Türkiye var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığı ve liderliği sayesinde Afrin'de  çok başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini belirten Gül, şunları dile  getirdi:

"Cumhurbaşkanımızın bu kararlılığı olmasaydı belki bugün hükümetimizin  bu kararlılığı ve kararı olmasaydı hala Kilis, Gaziantep, Hatay ve belki de daha  diğer şehirlerimizi terör örgütleri bombalarla, füzelerle hala tahrip ediyor ve  saldırılarını sürdürüyor olacaklardı ama hamdolsun Mehmetçiğimizin kararlı ve  dirayetli duruşuyla çok önemli bir başarı elde edilmiştir. 18 Mart'ta Çanakkale  Zaferi'nin yıl dönümünde tarihi bir başarı elde edilmiştir. Ben bu vesileyle tüm  şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum, gazilerimize de yine Rabbimden  acil şifalar diliyorum."

Gül, Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığı vurgusunu  yaptı.

Türkiye'nin kendi topraklarından bir çakıl taşını bile vermeye de asla  niyetinin olmadığını söyleyen Gül, "Ölürüz ama asla öyle bir çakıl taşımızı bile  verdirmeyiz, vermeyiz. Vatandaşlarımızın huzurunu, birliğini, dirliğini,  Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle bir vatandaşımızın bile huzurunu,  güvenliğini asla tehlikeye atmayız. Bu konuda her türlü tedbiri alırız. İşte  Afrin'de olan da budur. Uluslararası meşruiyetten kaynaklanan bir hakkı ortaya  koyduk. Elbette o saldırılar bitince yine kendi ülkemize, kendi topraklarımıza  gidip vazifemizin başına elbette dönülecek." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ESASEN AVRUPA'NIN DA BİR GÜVENLİK KAPISIDIR"

Bakan Gül, Türkiye'yi tehdit eden bütün unsurlarla mücadelenin  süreceğini kaydetti.

"Türkiye esasen Avrupa'nın da bir güvenlik kapısıdır." diyen Gül, bu  mücadelenin Avrupa'nın güvenliği için de verildiğini belirtti.

Gül, "Bu konuda maalesef gereken desteği de görememek elbette bizim  açımızdan değil ama hakikat adına üzücü bir tablodur. Birileri bunu kabul etse de  takdir etse de etmese de biz bize yakışanı yapacağız." değerlendirmesini yaptı.

Terör örgütleriyle mücadele ederken hukuktan asla vazgeçilmeyeceğini  ifade eden Gül, "Bu mücadeleyi hep birlikte yapacağız, Türkiye'de kesintisiz bir  şekilde demokratikleşme, hukuk reformlarını, yargı reformlarını artırarak  sürdüreceğiz." diye konuştu.

Yurt dışındaki vatandaşların da hukuki anlamda, ana dili anlamında  yaşadığı sorunları çözme konusunda çaba sarf edileceğini dile getiren Gül,  şunları anlattı:

"Burada asla kendinizi misafir gibi görmeyin. Sizler artık bu ülkenin  vatandaşlarısınız ve bu konuda da ortak güvenceleriniz, hukuki uluslararası  güvenceleriniz var. Asla içinize kapanık olmayın. Kendinizde, çocuklarımızda,  gelecek nesillerimizde öz güveni en güçlü şekilde tutun. Bu konuda da buradaki  siyasal katılımları, demokratik haklarımızı en güçlü şekilde yerine getirin."

Adalet Bakanı Gül, Türkiye'nin her zaman yurt dışındaki  vatandaşlarının yanında olduğunu sözlerine ekledi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanıAbdulhamit Gül
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