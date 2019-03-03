Bakan Dönmez’den Alanyalılara müjde

Enerji Bakanı Dönmez, Alanya'nın yıllardır beklediği doğalgazı kente getireceklerini söyledi

Bakan Dönmez’den Alanyalılara müjde
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. Vali Karaloğlu ziyaretinde Antalya’da yapılan çalışmaları yakından incelemek için şehre geldiğini belirten Bakan Dönmez, doğalgazı Antalya ve Alanya’ya yakın zamanda getireceklerinin müjdesini verdi. Bölgenin turizm kenti olduğu için taleplere duyarsız kalamayacaklarını belirten Bakan Dönmez, “Civar ilçelerden de yoğun talep var. Tabi Antalya turizm kenti. Bu taleplere duyarsız kalmamız mümkün değil. Ekiplerimizde gerekli çalışmaları büyük oranda tamamladılar. Plan, program kapsamında ulusal iletim şebekemize yakınlığına, nüfus ve tüketim potansiyeline göre programlara, planla diğer ilçelerimiz doğalgaz götürmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda Alanya, Manavgat, Korkuteli ve Kemer ilçelerimizde çalışmaları yürüttüğümüz ilçelerdir. İnşallah zaman içerisinde diğer ilçelerimize de doğalgazı götürmüş olacağız” dedi.

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