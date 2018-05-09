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Bakan Çelik: ABD'nin kararı çok kötü gelişmelere kapı açabilir

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararının çok kötü gelişmelere kapı açacak bir yaklaşıma sahip olduğunu belirterek, işleyen bu anlaşmanın zedelenmeye çalışılmasının çok yanlış olduğunu kaydetti.

Bakan Çelik: ABD'nin kararı çok kötü gelişmelere kapı açabilir

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararının çok kötü gelişmelere kapı açacak bir yaklaşıma sahip olduğunu belirterek, işleyen bu anlaşmanın zedelenmeye çalışılmasının çok yanlış olduğunu kaydetti.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 09:39
Bakan Çelik: ABD'nin kararı çok kötü gelişmelere kapı açabilir
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ÇELİK, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald  Trump'ın ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan ayrılacağı ve 2015'te askıya alınan  İran yaptırımlarının yeniden uygulanacağına ilişkin kararını değerlendirdi.

İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin anlaşmanın önemli bir zemin  olduğunu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran’ın anlaşmaya uygun  hareket ettiğini  raporlarıyla teyid ettiğini vurgulayan Çelik, "ABD’nin  anlaşmadan çekilmeye karar vermiş olması daha iyi bir tabloya hizmet etmez."  ifadesini kullandı.

Türkiye'nin tüm nükleer silahlar hakkındaki ilkeli tutumunun "en  yüksek standarda sahip yaklaşımı" temsil ettiğini belirten Çelik, İngiltere,  Almanya ve Fransa'nın ortak bildiri yayınlayarak anlaşmaya bağlılıklarını  vurguladığını hatırlattı.

Çelik, bu üç ülkenin, anlaşmanın ortak güvenlikleri için önemli  olduğunu açıkladığının altını çizdi. Bakan Çelik, söz konusu bildiride  anlaşmanın, "İran’ın nükleer programı hakkındaki ihtilafın uluslararası hukuk  çerçevesinde çözümü için bağlayıcı karar olmayı sürdürdüğünün" vurgulandığını  kaydetti.

AB Bakanı Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef ABD’nin kararı çok kötü gelişmelere kapı açacak bir  yaklaşıma sahip. İran’ın anlaşmayı ihlal ettiğine dair hiçbir delil yokken  ABD’nin bu kararı alması, müttefikleri ile tam zıt pozisyon alması demek. Daha  çok müzakereye ihtiyaç duyulan bir dönemdeyiz. Kuzey Kore ile ağır problemler  diplomasi ile çözülürken ve bu diplomasi için yeni bir umut olmuşken, İran’ın  uyduğu ve işleyen bir anlaşmanın bu şekilde zedelenmeye çalışılması çok yanlış."

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Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ve Başmüzakereci Ömer ÇelikABDnin İran Ile Nükleer Anlaşmadan çekilme Kararı
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