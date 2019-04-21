Bakan Çavuşoğlu’ndan Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya kınama

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Ankara’da şehit cenazesi sırasında saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadı

Bakan Çavuşoğlu’ndan Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya kınama
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BAKAN Çavuşoğlu, “Saldırı kabul edilemez. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Sri Lanka'da düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin Twitter’dan başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Çavuşoğlu, mesajında, “Sri Lanka’da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum. Motivasyonu ne olursa olsun Christchurch’teki hain saldırıyla Sri Lanka’daki aynı: korkak, barbar ve acımasız. Terörün dini, milleti, coğrafyası yok. Sri Lanka halkına başsağlığı diliyorum” dedi.

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